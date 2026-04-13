Izzy Mais
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Comunidade

Muito além do asfalto: Dignidade e Transformação no Umbará

A força da mobilização: o esforço conjunto entre comunidade e poder público que transformou a realidade das ruas no bairro.

9
DivulgaçãoMuito além do asfalto: Dignidade e Transformação no Umbará

Para os moradores das ruas Ilíria Maria Zonta Bonato, Ana Gabardo Negrelli e José Ordenir de Camargo, a rotina era marcada por extremos: a poeira sufocante nos dias de sol e o barro intransitável nos dias de chuva.

Mais do que um problema de mobilidade, a falta de infraestrutura era um obstáculo diário à qualidade de vida.

​Essa realidade, no entanto, ficou no passado. Através do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), as três vias receberam 3,6 quilômetros de pavimentação definitiva.

Mas a mudança não parou na superfície; o projeto entregou uma estrutura completa que inclui:

​Sistemas de drenagem modernos;

​Implantação de meio-fio e bocas de lobo;

​Maior segurança viária para pedestres e motoristas.

​A Força da Comunidade

​Essa conquista não foi um evento isolado, mas o resultado da mobilização ativa dos moradores. Através de canais de participação popular, como o programa Fala Curitiba, a comunidade insistiu, solicitou e acompanhou o processo, provando que a urbanização é, acima de tudo, um esforço coletivo.

​Impacto Social e Econômico

​A transformação traz benefícios que vão muito além da estética urbana:

​Dignidade Pessoal: O fim dos carros atolados e das roupas sujas de lama traz conforto e tranquilidade para quem sai de casa todos os dias.

​Desenvolvimento Econômico: A região do Umbará possui relevância econômica estratégica, com forte presença de olarias e conexão com municípios vizinhos.

​Valorização: A nova infraestrutura facilita o transporte de mercadorias, estimula o comércio local e valoriza os imóveis da região.

​No fim das contas, a obra prova que urbanização não é apenas cimento e asfalto  é uma ferramenta de transformação de vidas.

Tags:
#CuritibaUmbaráInfraestruturaObrasQualidade de VidaFala CuritibaUrbanismo
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Comunidade

Praça das Tendas ganha nova pista de skate no Bairro Novo

Praça das Tendas ganha nova pista de skate no Bairro Novo

.Comunidade
Ler artigo
Trincheira da Marechal Otávio Saldanha Mazza passa por recuperação

Trincheira da Marechal Otávio Saldanha Mazza passa por recuperação

.Comunidade
Ler artigo
Comunidade ativa mostra que a vida pode melhorar

Comunidade ativa mostra que a vida pode melhorar

.Comunidade
Ler artigo
Aniversário de Curitiba com shows musicais na Feira da Menô!

Aniversário de Curitiba com shows musicais na Feira da Menô!

Curitiba 333 anosComunidade
Ler artigo
Sítio Cercado passa a contar com primeira Escola de Artes Cênicas com foco em teatro e audiovisual

Sítio Cercado passa a contar com primeira Escola de Artes Cênicas com foco em teatro e audiovisual

Iniciativa no Sítio Cercado pretende aproximar a comunidade da arte e revelar novos talentos por meio de cursos de...Comunidade
Ler artigo
Prefeito Eduardo Pimentel participa da inauguração de nova unidade do Condor na CIC

Prefeito Eduardo Pimentel participa da inauguração de nova unidade do Condor na CIC

Loja do Grupo Zonta fica na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e deve atender cerca de 200 mil moradores da...Comunidade
Ler artigo
Obras das Trincheiras da Estação Vila São Pedro em Curitiba

Obras das Trincheiras da Estação Vila São Pedro em Curitiba

Projeto visa melhorar o trânsito e a mobilidade urbana na região Sul da capitalComunidade
Ler artigo
Esporte e Transformação Social no Pinheirinho

Esporte e Transformação Social no Pinheirinho

Conheça a iniciativa da ONGComunidade
Ler artigo
Na Comunidade Profeta Elias o milagre que reascendeu a história

Na Comunidade Profeta Elias o milagre que reascendeu a história

A missa, celebrada pelo padre Fernando de Góis, que esteve ali quando tudo começou, trouxe uma presença saudosa e...Comunidade
Ler artigo
Cantata de Natal do Bairro Novo reúne crianças em apresentação especial.

Cantata de Natal do Bairro Novo reúne crianças em apresentação especial.

Sítio CercadoComunidade
Ler artigo
Condomínio em São José impõe “toque de recolher do amor”

Condomínio em São José impõe “toque de recolher do amor”

Relações sexuais após as 22hComunidade
Ler artigo
Festa das Crianças e Caravana Étnica Cultural animam o Bairro Novo em Curitiba

Festa das Crianças e Caravana Étnica Cultural animam o Bairro Novo em Curitiba

.Comunidade
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas