Econag: onde a contabilidade parceira ajuda a crescer

Em um mercado onde muitos ainda enxergam a contabilidade como obrigação, a Econag construiu uma trajetória diferente, baseada em parceria, visão e resultado.

Fundada por Alfredo Gaioski, a empresa nasceu com um propósito claro: ir além dos números e ajudar empresas e famílias a tomarem decisões mais seguras e inteligentes.

Desde o início, Alfredo entendeu algo que muitos demoraram para perceber: por trás de cada balanço existe uma história. E é justamente esse olhar humano que sustentou o crescimento do escritório ao longo dos anos.

Hoje, esse legado ganha força com a atuação de sua filha, Jéssica, que se preparou para assumir essa continuidade com formação em Direito e Contabilidade. Sua presença marca uma nova fase: mais estratégica, mais atualizada e alinhada aos desafios de um mercado cada vez mais dinâmico e digital.

Mas aqui está o diferencial a evolução não apagou a essência. Pelo contrário. A modernização dos processos, o uso de novas ferramentas e a ampliação da visão de negócio vieram para potencializar aquilo que sempre fez a Econag crescer: o relacionamento próximo com o cliente.

Durante a entrevista, ficou claro que a empresa não se posiciona apenas como prestadora de serviços, mas como parceira na construção de resultados. Não se trata só de cumprir obrigações fiscais, mas de orientar, prevenir riscos e trazer clareza para decisões que impactam diretamente o futuro das empresas.

E isso faz diferença. Dados do Sebrae mostram que negócios com acompanhamento estratégico têm muito mais chances de crescer e se manter ativos. Não é sorte é método.

“Muitas empresas não quebram por falta de vendas, mas por falta de controle”, destaca Jéssica.

E é exatamente nesse ponto que a Econag atua: organizando, direcionando e dando segurança para que empresários possam crescer com consistência.

A percepção da reportagem da Gazeta do Bairro foi direta: mais do que números, a Econag entrega confiança. Uma confiança construída ao longo do tempo e que hoje se fortalece com inovação, sem perder o cuidado humano.

Em um cenário competitivo, fica a pergunta: você quer apenas cumprir obrigações… ou ter ao seu lado um parceiro que realmente ajuda seu negócio a evoluir?

A Gazeta do Bairro seguirá acompanhando histórias como essa — e em breve trará novos relatos reais de resultados, desafios e conquistas que mostram, na prática, o impacto de uma contabilidade feita com propósito.