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Economia

Como se preparar para o Imposto de Renda 2026

Thiago Pereira Pinto - Contador CRC PR 032640

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IA Gazeta do BairroComo se preparar para o Imposto de Renda 2026

A temporada de acerto de contas com o "Leão" chegou.

Todos os anos, milhões de brasileiros precisam declarar seus rendimentos à Receita Federal.

Quem se organiza cedo evita correria, erros e o risco de cair na malha fina.

Confira este guia simples para declarar sem sustos:

Quem é obrigado a declarar em 2026?

Você deve entregar a declaração se, em 2025, se enquadrou em qualquer uma destas situações:

• Renda: Recebeu mais de R$ 35.584,00 em rendimentos tributáveis (salário, aposentadoria, aluguel).

• Rendimentos Isentos: Recebeu mais de R$ 200 mil (FGTS, indenizações, heranças).

• Investimentos: Operou na Bolsa de Valores ou possui criptoativos.

• Patrimônio: Tinha bens (casa, carro, terrenos) que somam mais de R$ 800 mil em 31/12/2025.

• Ganho de Capital: Vendeu um bem com lucro (ex: vendeu um carro por valor maior do que comprou).

Documentos que você deve separar agora

Organizar um "checklist" facilita o preenchimento e evita esquecimentos.

Atenção: O que muda e o que não muda

Existe muita notícia sobre a "Isenção para quem ganha até R$ 5 mil". Cuidado com a confusão

Prazos e Vantagens

• Período: De 23 de março a 29 de maio de 2026.

• Por que entregar cedo? Quem envia a declaração no início da temporada entra nos primeiros lotes de restituição e recebe o dinheiro de volta mais rápido.

Cuidado: evite a Malha Fina

Dica extra: Se o seu caso for complexo, vale a pena consultar um contador para garantir que você não pague imposto a mais desnecessariamente. A Conth Contabilidade está preparada com as regras atuais, para evitar que você tenha problemas com o fisco!

Tags:
Imposto de RendaIR2026Receita FederalDeclaração IRFinançasContabilidadeRestituiçãoMalha FinaOrganização Financeira#BrasilLeão
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