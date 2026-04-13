Como Ricardo Zonta Ajuda a Comandar um Império de R$ 10 Bilhões

O nome de Ricardo Zonta é frequentemente associado à adrenalina das pistas de corrida, com um currículo que inclui passagens pela Fórmula 1 e vitórias na Stock Car Brasil.

No entanto, longe dos holofotes do automobilismo, Zonta desempenha um papel fundamental nos bastidores de um dos maiores conglomerados empresariais do país.

​Ao lado de seu pai, Joanir Zonta, o piloto integra a liderança de um grupo que hoje fatura mais de R$ 10 bilhões anuais, provando que a precisão necessária nas curvas também se aplica à gestão de grandes negócios.

​Expansão e Diversificação no Sul

​A atuação do grupo é robusta e diversificada, com um domínio consolidado na região Sul, especialmente no Paraná e em Santa Catarina. O portfólio de marcas reflete a força da holding em diferentes frentes:

​Varejo e Atacado: Comandam bandeiras de peso como o Condor, Gigante Atacadista e Hipermais.

​Indústria e Recursos: Atuam com marcas tradicionais como a Cipla (plásticos) e a Ouro Fino (águas minerais).

​Imobiliário: Gestão de shopping centers e diversos empreendimentos comerciais.

​Visão Estratégica e Transição Discreta

​Atualmente ocupando as posições de vice-presidente e conselheiro, Ricardo Zonta foca seu trabalho na definição de diretrizes de crescimento e na expansão das operações.

Diferente da exposição midiática das corridas, sua transição para o mundo corporativo foi marcada pela discrição e pelo aprendizado gradual.

​Zonta não abandonou o esporte, mas hoje equilibra o tempo entre o macacão de piloto e o traje executivo.

Sua trajetória serve como um exemplo de sucessão familiar bem-sucedida, unindo o prestígio conquistado no esporte à responsabilidade de conduzir um gigante do varejo nacional rumo a novos patamares de mercado.