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Economia

Ceasa fortalece o campo e reforça papel estratégico para Curitiba e o Paraná

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Reprodução InternetCeasa fortalece o campo e reforça papel estratégico para Curitiba e o Paraná

Usuários, agricultores e permissionários da Ceasa Curitiba acompanham com atenção a disposição do presidente da Ceasa Paraná, Éder Bublitz de disputar uma vaga como deputado federal.

Ele sinaliza que pretende ampliar sua atuação, levando para o cenário nacional as demandas do campo, das centrais de abastecimento e das instituições sociais que dependem desse sistema.

A decisão reforça a continuidade de uma agenda voltada à valorização do produtor rural, à segurança alimentar e ao desenvolvimento econômico.

Desde 2019, ao assumir como presidente da Ceasa, Éder chegou com a disposição de transformar esse tradicional ponto de comércio, buscando melhorar infraestrutura, sistemas e atrair investimentos,aprimorando a gestão e os serviços.

Hoje, a Ceasa Paraná, em todas as suas unidades, é a quarta maior do Brasil e referência nacional no setor.

Mais do que números, os resultados aparecem no impacto social. Programas implantados reduziram o desperdício e transformaram alimentos que seriam descartados em sustento para mais de 160 mil pessoas, atendendo centenas de instituições.

Esse avanço também se fortalece através das parcerias, como destaca o presidente do Sindaruc, Paulo Salesbram, reforçando a união entre a Ceasa e os trabalhadores do setor. Uma integração que conecta o campo à cidade, garantindo abastecimento, geração de renda e desenvolvimento.

Paulo lembra que esta visão de Éder, vem do campo e vai além da gestão. Ele defende políticas que incentivem a permanência do jovem no meio rural, visando manter a produção ativa com tecnologia, dignidade e perspectiva de futuro.

Curitiba, como principal centro de consumo do estado, sente diretamente esse impacto. A Ceasa movimenta milhares de pessoas diariamente e funciona, junto aos demais centros de distribuição, como elo fundamental entre quem produz e quem consome.

Mais do que uma candidatura, trata-se da intenção de dar escala a um trabalho que já apresenta resultados concretos no Paraná.

A Gazeta do Bairro acompanha iniciativas como essa, que mostram que investir no campo e nas centrais de abastecimento é investir diretamente na qualidade de vida das cidades.

Tags:
CeasaAgronegócioCampo e CidadeSegurança#alimentaçãoDesenvolvimento#Curitiba#paranaProdutor rural#políticaEconomia
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