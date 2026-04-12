Coritiba busca reação fora de casa, empata com o Botafogo

Coxa abre o placar, sofre a virada no segundo tempo, mas reage rapidamente e garante um ponto.

JP PACHECO/CORITIBA

Em partida movimentada, o Coritiba empatou em 2 a 2 com o Botafogo

A equipe paranaense saiu na frente ainda no primeiro tempo, sofreu a virada após o intervalo, mas mostrou poder de reação para buscar o empate fora de casa.

A primeira etapa foi marcada por um início intenso, com chances para os dois lados. Logo aos sete minutos, Lucas Ronier teve boa oportunidade dentro da área, mas finalizou sem força.

O Botafogo respondeu com Arthur Cabral arriscando de fora e exigindo defesa de Rangel.

O Coxa conseguiu abrir o placar aos 32 minutos. Após recuperação de bola de Sebás Gómez no meio-campo, Josué encontrou Breno Lopes livre na área. O atacante finalizou cruzado para colocar os visitantes em vantagem.

Ainda antes do intervalo, o Coritiba criou outras oportunidades, mas não conseguiu ampliar.

Na volta do segundo tempo, o Botafogo pressionou e conseguiu o empate logo aos nove minutos, com Danilo, que recebeu na área, driblou a marcação e finalizou no ângulo.

A virada veio aos 33, quando Arthur Cabral aproveitou desvio na área após cruzamento e completou para o gol.

A resposta do Coritiba foi imediata. Dois minutos depois, Renato Marques lançou Lavega pela esquerda, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro para decretar o empate em 2 a 2.

Com o resultado, o Coritiba mantém bom desempenho como visitante, somando três vitórias, dois empates e apenas uma derrota fora de casa, a segunda melhor campanha na competição.

Na tabela, o Coxa chega aos 17 pontos e ocupa a sétima colocação.

O próximo compromisso da equipe será diante do Atlético-MG, no dia 19, às 16h, no Couto Pereira.



Ficha Técnica

Botafogo 1 x 1 Coritiba

Campeonato Brasileiro Série A – 11ª rodada

Botafogo: Raul; Vitinho (Chris Ramos), Bastos, Barboza e Jhoan Hernández; Medina, Danilo e Montoro (Edenilson); Santi Rodríguez (Villalba), Jordan Barrera (Matheus Martins) e Arthur Cabral . Técnico: Lucho González.

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon (Tiago Cóser), Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Vini Paulista (Wallisson), Sebastián Gómez (Thiago Santos) e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha (Renato Marques) e Breno Lopes (Lavega) Técnico: Fernando Seabra

🗓️ Data e horário: domingo, 12 de abriel de 2026, às 16h.

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ).

🔎 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ Gols: Breno Lopes (33/1º), Danilo (10/2º) Arthur Cabral (31/2º) Lavaga (34/2º)

🟨 Cartões Amarelos: Wallisson (CFC) e Vitinho (BOT)

🏟️ Público: 14.695 presentes

Tags:
Coritibacoxa brancacoxa#CuritibaBrasileirãoCampeonato Brasileiro#BotafogoFutebolSeleção Brasileira#neymar
