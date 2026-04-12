Coritiba busca reação fora de casa, empata com o Botafogo

Em partida movimentada, o Coritiba empatou em 2 a 2 com o Botafogo
A equipe paranaense saiu na frente ainda no primeiro tempo, sofreu a virada após o intervalo, mas mostrou poder de reação para buscar o empate fora de casa.
A primeira etapa foi marcada por um início intenso, com chances para os dois lados. Logo aos sete minutos, Lucas Ronier teve boa oportunidade dentro da área, mas finalizou sem força.
O Botafogo respondeu com Arthur Cabral arriscando de fora e exigindo defesa de Rangel.
O Coxa conseguiu abrir o placar aos 32 minutos. Após recuperação de bola de Sebás Gómez no meio-campo, Josué encontrou Breno Lopes livre na área. O atacante finalizou cruzado para colocar os visitantes em vantagem.
Ainda antes do intervalo, o Coritiba criou outras oportunidades, mas não conseguiu ampliar.
Na volta do segundo tempo, o Botafogo pressionou e conseguiu o empate logo aos nove minutos, com Danilo, que recebeu na área, driblou a marcação e finalizou no ângulo.
A virada veio aos 33, quando Arthur Cabral aproveitou desvio na área após cruzamento e completou para o gol.
A resposta do Coritiba foi imediata. Dois minutos depois, Renato Marques lançou Lavega pela esquerda, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro para decretar o empate em 2 a 2.
Com o resultado, o Coritiba mantém bom desempenho como visitante, somando três vitórias, dois empates e apenas uma derrota fora de casa, a segunda melhor campanha na competição.
Na tabela, o Coxa chega aos 17 pontos e ocupa a sétima colocação.
O próximo compromisso da equipe será diante do Atlético-MG, no dia 19, às 16h, no Couto Pereira.
Ficha Técnica
Botafogo 1 x 1 Coritiba
Campeonato Brasileiro Série A – 11ª rodada
Botafogo: Raul; Vitinho (Chris Ramos), Bastos, Barboza e Jhoan Hernández; Medina, Danilo e Montoro (Edenilson); Santi Rodríguez (Villalba), Jordan Barrera (Matheus Martins) e Arthur Cabral . Técnico: Lucho González.
Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon (Tiago Cóser), Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Vini Paulista (Wallisson), Sebastián Gómez (Thiago Santos) e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha (Renato Marques) e Breno Lopes (Lavega) Técnico: Fernando Seabra
🗓️ Data e horário: domingo, 12 de abriel de 2026, às 16h.
📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ).
🔎 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽ Gols: Breno Lopes (33/1º), Danilo (10/2º) Arthur Cabral (31/2º) Lavaga (34/2º)
🟨 Cartões Amarelos: Wallisson (CFC) e Vitinho (BOT)
🏟️ Público: 14.695 presentes
Admilson Leme