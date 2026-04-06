O Momento em que a Artemis II Desaparece Atrás da Lua

​A frase "Houston, estamos sem sinal" nunca foi tão literal.

Em um dos momentos mais críticos da missão Artemis II, a cápsula Orion se prepara para entrar na zona de sombra de comunicações da Lua.

Durante aproximadamente 40 minutos, os quatro astronautas a bordo estarão completamente isolados da humanidade, sem rádio, sem telemetria e sem o suporte constante das equipes em solo na Terra.

Esse fenômeno, conhecido tecnicamente como ocultação, acontece porque a Lua funciona como um escudo físico colossal.

Como as ondas de rádio viajam essencialmente em linha reta, a massa rochosa do satélite bloqueia qualquer tentativa de contato entre as antenas da Deep Space Network na Terra e a nave.

​Diferente do que muitos pensam, o "lado oculto" não é escuro ele recebe luz solar normalmente.

No entanto, para a tecnologia de comunicação atual, ele é um ponto cego. Enquanto estiverem lá, a tripulação será a mais distante que qualquer ser humano já esteve de casa, confiando apenas nos computadores de bordo e em seus próprios instintos.

Para os astronautas, o silêncio de rádio não é um momento de pânico, mas de foco absoluto. Durante a passagem:

​ Ajuste de Trajetória: A nave utiliza a gravidade lunar como um "estilingue" para ganhar velocidade e retornar à Terra.

A nave utiliza a gravidade lunar como um "estilingue" para ganhar velocidade e retornar à Terra. ​ Observação Científica: Sem a interferência da atmosfera terrestre ou das luzes das cidades, a visão do universo profundo e da superfície lunar é de uma clareza inigualável.

Sem a interferência da atmosfera terrestre ou das luzes das cidades, a visão do universo profundo e da superfície lunar é de uma clareza inigualável. ​Checkup de Sistemas:É o teste definitivo para a autonomia da cápsula Orion.

​A expectativa no Centro de Controle em Houston é sempre de silêncio absoluto até que a Orion "aponte" novamente no horizonte lunar. Assim que a curvatura da Lua permitir, o sinal de rádio é restabelecido instantaneamente, trazendo consigo os dados vitais que confirmam se a manobra de retorno foi bem-sucedida.

​A Artemis II não é apenas um voo de teste; é o prelúdio para o retorno do homem à superfície lunar. E, por enquanto, esses 40 minutos de silêncio são o lembrete mais forte de quão vasto e silencioso o espaço pode ser.





Vista da Terra capturada por um membro da tripulação da Artemis II através da janela da espaçonave Orion, em 4 de abril de 2026 — Foto: NASA/Divulgação via Reuters





