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Artemis II Restabelece Contato após "Silêncio" no Lado Oculto da Lua

Após 40 minutos de expectativa absoluta, a cápsula Orion reaparece no radar da Terra e presenteia a tripulação com a visão épica do

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Foto: DALL-E 3Artemis II Restabelece Contato após

O "silêncio" no centro de controle em Houston chegou ao fim.

A missão Artemis II restabeleceu, com sucesso, a comunicação com a Terra após o período crítico de 40 minutos de ocultação, quando a cápsula Orion sobrevoou o lado oculto da Lua.

​Durante esse intervalo, a massa da Lua agiu como um escudo físico, interrompendo qualquer transmissão de ondas de rádio entre a nave e as antenas da Terra.

O sucesso na retomada do contato confirma que a trajetória de retorno da Orion permanece precisa, com todos os sistemas operando conforme o planejado.

​No momento em que a nave despontou novamente no horizonte lunar, os astronautas foram recebidos por uma das imagens mais icônicas da exploração espacial: o "nascer da Terra".

​Diferente do pôr do sol que conhecemos aqui, o fenômeno ocorre quando o nosso planeta surge lentamente atrás da curvatura cinzenta e inóspita da superfície lunar.

É um contraste visual que reforça a fragilidade do nosso mundo azul em meio à vastidão do espaço.

​Com a manobra de assistência gravitacional concluída e a telemetria validada, a Orion segue agora sua jornada de volta para casa.

Este marco não é apenas uma vitória da tecnologia, mas a prova de que a humanidade está pronta para estadias mais longas e explorações mais profundas fora do nosso planeta.

​Acompanhe as próximas atualizações da trajetória de reentrada da Artemis II aqui em nosso portal.

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NASAArtemis IIExploração EspacialAstronomiaLuaCiênciaEspaçoLado Oculto da LuaTecnologiaMissão Espacial
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