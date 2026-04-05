Paraná Clube vence Nacional na Vila Capanema, mantém invencibilidade e assume liderança da Segundona

Tricolor faz 3 a 1 em Curitiba, segue como único invicto da competição e amplia retrospecto perfeito contra o adversário em casa

O Paraná Clube confirmou o bom momento na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense ao vencer o Nacional por 3 a 1 na tarde deste domingo (5), na Vila Capanema, em Curitiba, pela sexta rodada da competição.

Empurrado pela torcida, o Tricolor começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo aos 8 minutos.

Ruan Lima avançou pela direita e cruzou rasteiro, e o zagueiro Marlon, ao tentar cortar, acabou marcando contra.

A resposta do Nacional foi imediata, aos 11, Guilherme arriscou de longe, o goleiro Cabral deu rebote e o colombiano Palacios apareceu para empatar.

Após o início movimentado, o confronto ficou mais truncado e com poucas oportunidades claras.

Aos 29, o Paraná pediu a expulsão do zagueiro Bahia após falta em João Felipe na entrada da área, mas o árbitro aplicou apenas cartão amarelo.

A pressão dos donos da casa voltou a surtir efeito aos 41, quando Thiago Dombroski acertou um chute de longa distância para recolocar o time da capital em vantagem.

Antes do intervalo, o Bahia cometeu nova falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando a equipe com um jogador a menos.

Na volta do intervalo, o Paraná tratou de encaminhar a vitória rapidamente. Aos 5 minutos, Lucas Bueno aproveitou jogada de Ruan Lima e finalizou para fazer o terceiro.

Com superioridade numérica, o Tricolor controlou as ações e não sofreu pressão do adversário.

Nos acréscimos, ainda quase ampliou, quando Caíque acertou o travessão em cobrança de falta.

Com o resultado, o Paraná Clube chega aos 14 pontos, assume a liderança da competição e segue como o único invicto, além de ter a defesa menos vazada, com apenas dois gols sofridos.

Já o Nacional permanece na sexta posição, com seis pontos.

O retrospecto também segue favorável ao Tricolor: em oito partidas contra o Nacional em Curitiba ao longo da história, são oito vitórias do time da casa.

Na próxima rodada, o Paraná Clube volta a jogar na Vila Capanema e enfrenta o Toledo, na sexta-feira (10), às 20h.

O Nacional, por sua vez, recebe o Paranavaí no domingo (12), às 15h30, em Campo Mourão.



Ficha Técnica

Paraná Clube 3 x 1 Nacional

Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – 6ª rodada

Paraná Clube: João Cabral; Caíque, Eduardo, Thiago Dombroski e Bruno Dip (Alex Junior); Ferreira (Lucas Gabriel), Clayton (Gustavo Portela) e Elvis; João Felipe (Nagi), Ruan Lima e Lucas Bueno (Samuel). Técnico: Tcheco.


Nacional: Pedro Henrique; Marlon, Gilberto Junior, Bahia e Natan Oliveira; Lucas Lourenço, Guilherme e Juan Ferreira (Renan); Mateuzinho (Luis Paulo), Palacios e Bebel (Elivelton). Técnico: Lierte Pastre.


🗓️ Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 15h30.

📍 Local: Vila Capanema, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR).

🚩 Assistentes: Guilherme Vogas Tavares (PR) e Matheus Gurski Szymczak (PR).

⚽ Gols: Marlon (gol contra), aos 7′ do 1ºT; Palacios (NAC), aos 11′ do 1ºT; Thiago Dombroski, aos 42′ do 1ºT.

🟨 Cartões Amarelos: Bahia, Marlon (NAC); Nagi (PRC).

🟥 Cartões Vermelhos: Bahia (NAC).

