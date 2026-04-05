Coritiba sai na frente, mas cede empate ao Fluminense

Coritiba e Fluminense ficaram no empate em 1 a 1 na noite deste sábado (4), no Couto Pereira, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida equilibrada e com poucas oportunidades claras, o Coxa saiu na frente na etapa final com Tiago Cóser, mas acabou cedendo o empate após falha defensiva aproveitada por John Kennedy.

Com o resultado, o time paranaense chegou aos 15 pontos e subiu para a sexta posição. Já o Tricolor carioca foi aos 20 pontos e ocupa o terceiro lugar, igualado ao São Paulo na pontuação.

Na sequência da competição, o Coritiba volta a jogar no dia 12 de abril, fora de casa, contra o Botafogo. O Fluminense, por sua vez, terá pela frente o clássico diante do Flamengo no dia 11.

A primeira etapa começou com o Fluminense mais presente no campo ofensivo, buscando controlar a posse de bola e ditar o ritmo da partida. O Coritiba, por outro lado, adotou uma postura mais cautelosa, apostando na marcação firme e nas transições rápidas.

O time carioca levou perigo em chutes de média distância e também em jogadas com Soteldo, exigindo boas defesas do goleiro Pedro Rangel. Aos 16 minutos, Kevin Serna chegou a marcar após cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado com auxílio do VAR por falta na origem do lance.

A partir da metade do primeiro tempo, o Coritiba equilibrou as ações e passou a se soltar mais no ataque. A equipe aumentou a pressão, adiantou suas linhas e criou boas oportunidades com Sebastián Gómez, Ronier e JP Chermont, parando nas intervenções seguras de Fábio.

Nos minutos finais antes do intervalo, o ritmo diminuiu. O Fluminense manteve maior posse, mas encontrou dificuldades diante de um sistema defensivo bem organizado do Coxa. Com isso, o primeiro tempo terminou sem gols.

O segundo tempo começou mais dinâmico, com o Coritiba tomando a iniciativa e ocupando o campo ofensivo. O time alviverde criou boas chances, enquanto o Fluminense apostava nos contra-ataques, principalmente com Soteldo.

A insistência do Coxa foi recompensada aos 28 minutos. Após boa jogada envolvendo Ronier e Josué, a bola foi cruzada na medida para Tiago Cóser, que apareceu de carrinho para abrir o placar.

No entanto, a vantagem durou pouco. Aos 35 minutos, após cobrança de falta e falha na saída do goleiro Pedro Rangel, John Kennedy aproveitou o gol aberto para deixar tudo igual.

Nos minutos finais, a partida seguiu intensa, com alterações nas duas equipes e muita disputa no meio-campo, mas sem novas oportunidades claras. O empate acabou prevalecendo no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

Série A do Campeonato Brasileiro - 2026

10ª rodada

Coritiba 1×1 Fluminense

Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont (Tinga), Jacy (Tiago Cóser), Maicon, Bruno Melo e Felipe Jonatan (Breno Lopes); Sebas Gómez, Vini Paulista, Josué; Lucas Ronier (Wallisson) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignacio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules (Alisson), Martinelli (Otávio) e PH Ganso (Savarino); Kevin Serna (Cano), Soteldo e Castillo (Jhon Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira (Curitiba, PR)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Maíra Mastella Moreira (RS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Tiago Cóser, aos 28 do 2º (CFC); John Kennedy, aos 35 do 2º (FLU)

Cartões amarelos: Sebas Gómez (CFC); - (FLU)

Cartão vermelho: - (CFC); - (FLU)

Público pagante: 24.565;

Público total: 24.693;

Renda: R$ 1.037.726,00;



