De Vídeo Esquecido a Império Global

O que deveria ter sido apenas um link temporário para uma reunião de negócios tornou-se o maior case de sucesso do entretenimento infantil digital no Brasil.

Em 2006, os publicitários Juliano Prado e Marcos Luporini subiram o clipe da "Galinha Pintadinha" no YouTube apenas para apresentá-lo a executivos de TV.

A proposta foi recusada, mas o vídeo permaneceu na plataforma por descuido.

​Seis meses depois, ao retornarem para deletar o arquivo, a surpresa: o clipe somava 500 mil visualizações um número astronômico para a época, quando a banda larga ainda era limitada no país.

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​A Estratégia do "Ouro Digital"

​Enquanto o mercado tradicional de mídia via o YouTube apenas como uma ferramenta de divulgação gratuita, Prado e Luporini enxergaram uma demanda reprimida.

Diante do apelo de pais que buscavam mais conteúdo, eles tomaram uma decisão estratégica que mudaria o rumo da empresa Bromélia Produções.

​Migração para o Físico: Em uma era pré-monetização do YouTube, lançaram DVDs que venderam mais de 3 milhões de unidades.

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​Aposta no Longo Prazo: Ao negociarem com distribuidores, os fundadores abriram mão de parte dos lucros dos DVDs em troca da manutenção de 100% dos direitos digitais, algo que a indústria considerava "marketing barato" na época.

​O Fenômeno em Números

​Hoje, a Galinha Pintadinha não é apenas um canal de vídeos, mas uma das marcas mais poderosas do mundo.

A operação enxuta mantida com apenas 15 funcionários diretos.