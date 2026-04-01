Brasil se impõe e vence a Croácia e ganha fôlego para o ciclo da Copa

A Seleção Brasileira deu uma resposta positiva na noite desta terça-feira (31). Jogando em Orlando, nos Estados Unidos.
A equipe mostrou uma postura muito mais ofensiva do que no último compromisso contra a França e derrotou a Croácia por 3 a 1.
Desde o apito inicial, o Brasil buscou o gol. Com transições rápidas e um volume de jogo intenso, a Seleção criou ao menos cinco chances claras no primeiro tempo, parando apenas nas defesas difíceis do goleiro Livakovic.
A insistência foi premiada nos acréscimos da primeira etapa: em um contra-ataque Matheus Cunha lançou Vinicius Júnior ainda no campo de defesa. O camisa 7 arrancou, driblou três marcadores e serviu Danilo, que chegou batendo colocado para abrir o placar.
No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. Com o carrossel de substituições foram permitidas até oito trocas por equipe, a Croácia aproveitou uma falha de saída do goleiro Bento para empatar com Lovro Majer aos 38 minutos.
Porém, a reação brasileira foi imediata.
Aos 40, Endrick sofreu pênalti após ganhar da marcação no corpo. Igor Thiago assumiu a responsabilidade e converteu, colocando o Brasil novamente na frente.
Já nos acréscimos, Endrick serviu de garçom e deixou Gabriel Martinelli na cara do gol para fechar a conta: 3 a 1.
📅 Agenda da Amarelinha
O Brasil agora entra na reta final de preparação para o Mundial. Confira os próximos desafios:
Amistosos Preparatórios:
Brasil x Panamá: Domingo, 31 de maio (horário a definir)
Brasil x Egito: Sábado, 6 de junho, às 19h
Fase de Grupos - Copa do Mundo 2026:
Brasil x Marrocos: 13 de junho, às 19h
Brasil x Haiti: 19 de junho, às 22h
Escócia x Brasil: 24 de junho, às 19h
Ficha Técnica
Brasil 3 x 1 Croácia
Amistoso
Brasil: Bento; Ibañez (Danilo Luiz), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos (Kaiki Bruno); Casemiro (Fabinho) e Danilo (Andrey Santos); Luiz Henrique (Rayan), Matheus Cunha (Endrick), João Pedro (Igor Thiago) e Vinicius Jr (Gabriel Martinelli). Técnico: Carlo Ancelotti.
Croácia: Livakovic; Vuskovic (Smolcic), Caleta-Car (Pongracic), Sutalo e Stanisic; Modric (Mario Pasalic), Petar Sucic (Fruk) e Baturina (Majer); Kramaric (Pasalic), Budimir (Musa) e Perisic (Pasalic). Técnico: Zlatko Dalic.
🗓️ Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2025, às 21h (horário de Brasília).
📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.
⚽ Gols: Danilo, Igor Thiago e Gabriel Martinelli (BRA); Majer (CRO).
🟨 Cartões Amarelos: Casemiro (BRA); Vuskovic, Caleta-Car e Perisic (CRO).
🏟️ Público: 46.398 presentes
Admilson Leme