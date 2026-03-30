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Internacional

​O Mapa do Poder Atômico: 9 Países Detêm o Arsenal Nuclear do Planeta em 2026

Dados atualizados mostram que Rússia e Estados Unidos ainda concentram mais de 80% das ogivas mundiais; especialistas alertam para a modernização dos arsenais.

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Reprodução Internet​O Mapa do Poder Atômico: 9 Países Detêm o Arsenal Nuclear do Planeta em 2026

A segurança geopolítica global continua sob a sombra das armas de destruição em massa.

Segundo levantamentos recentes baseados em dados da FAS (Federação de Cientistas Americanos), SIPRI e ICAN, apenas nove nações compõem o restrito "clube nuclear", somando milhares de ogivas prontas para uso ou em reserva.

​O Ranking da Dissuasão

​A hegemonia nuclear permanece dividida entre as duas superpotências da Guerra Fria, mas o crescimento de potências asiáticas, como a China, tem alterado a dinâmica de defesa internacional.

Confira os números estimados para 2026:

​Rússia: 5.459 ogivas

​Estados Unidos: 5.277 ogivas

​China: 600 ogivas

​França: 290 ogivas

​Reino Unido: 225 ogivas

​Índia: 180 ogivas

​Paquistão: 170 ogivas

​Israel: 90 ogivas (arsenal não declarado oficialmente)

​Coreia do Norte: 50 ogivas

Transparência e Incerteza

​O caso de Israel permanece como uma das maiores particularidades do setor: o país mantém uma política de "ambiguidade estratégica", nunca confirmando nem negando a existência de seu arsenal.

Por outro lado, a Coreia do Norte continua sendo o foco de tensões diplomáticas devido à aceleração de seus testes e programas de mísseis balísticos.

​Embora o número total de armas tenha caído drasticamente desde o pico dos anos 80, o foco atual das potências não é mais a quantidade bruta, mas a modernização tecnológica.

Mísseis hipersônicos e novos sistemas de lançamento tornam o monitoramento internacional, realizado por órgãos como o ICAN  ainda mais crucial para evitar uma escalada de conflitos.

​Nota: Até o momento, nenhum outro país possui arsenal nuclear confirmado, embora programas de monitoramento sigam atentos a movimentações em outras regiões.

Tags:
GeopolíticaNotíciasSegurança MundialPoder NuclearDefesaGuerraOgivasEstados UnidosRússiaMundo
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