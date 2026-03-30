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Direitos Trabalhistas: Conheça as 12 situações em que a falta ao serviço é garantida por lei

Da doação de sangue ao acompanhamento de filhos, veja a lista completa de motivos que permitem o afastamento remunerado segundo a legislação brasileira.

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Foto: Jana Pessôa/Setas-MTDireitos Trabalhistas: Conheça as 12 situações em que a falta ao serviço é garantida por lei

Para muitos trabalhadores, a dúvida sobre quando é permitido faltar ao serviço sem sofrer descontos no salário é recorrente.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê uma série de situações específicas, que vão desde eventos familiares a deveres cívicos  em que a ausência é considerada justificável e deve ser integralmente remunerada pela empresa.

​Nesta matéria, detalhamos os principais motivos e os prazos que todo profissional e gestor de RH precisa conhecer.

​O que são as Ausências Remuneradas?

​Diferente de uma falta injustificada, que gera desconto no salário e no Descanso Semanal Remunerado (DSR), a ausência permitida por lei assegura que o colaborador possa se ausentar para resolver questões pessoais graves ou de interesse público sem qualquer prejuízo financeiro.


​Alguns dos momentos mais importantes da vida pessoal estão protegidos pela legislação:

  • Falecimento:Em caso de perda de cônjuge, ascendentes (pais/avós), descendentes (filhos/netos), irmãos ou dependentes econômicos, o trabalhador tem direito a até2 diasconsecutivos.
  • Casamento:A chamada "Licença Gala" permite o afastamento por até3 diasconsecutivos.
  • Nascimento de Filhos:A Licença-Paternidade padrão é de5 dias, mas pode chegar a20 diasem empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã. Já a Licença-Maternidade é de120 dias(podendo chegar a180 diasno mesmo programa).
  • Doação de Sangue:O trabalhador pode se ausentar por 1 dia a cada 12 meses (devidamente comprovado).
  • Exames de Câncer:São garantidos 3 dias a cada 12 meses para a realização de exames preventivos
  • Acompanhamento Familiar:A CLT garante dispensa para acompanhar a esposa/companheira em até 6 consultas ou exames durante a gestação e 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consultas médicas.
  • Justiça e Exército:Ausências por comparecimento em juízo ou serviço militar são permitidas pelo tempo que for necessário.
  • Justiça Eleitoral:Para o alistamento eleitoral, o prazo é de até 2 dias.
  • Em casos de doença ou acidente de trabalho, a empresa é responsável pelo pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento. Após esse período, o trabalhador passa a ser assistido pelo INSS.

Como garantir o direito?

​Para que a falta não seja questionada, o trabalhador deve sempre apresentar o comprovante correspondente ao setor de Recursos Humanos (atestados médicos, certidões de nascimento/óbito, declarações de comparecimento, etc.).

​Dica para Empresas: Manter uma política clara de comunicação sobre essas ausências ajuda a evitar ruídos internos e garante que o clima organizacional seja pautado pelo respeito e pela legalidade.

​Gostou deste guia? Continue acompanhando nosso portal para mais informações sobre direitos trabalhistas e carreira.


    Tags:
    Direito do TrabalhoCLTRHRecursos HumanosDicas TrabalhistasCarteira AssinadaDireitos do TrabalhadorLeis do Trabalho
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