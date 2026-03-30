Athletico goleia o Botafogo e chega a vice liderança

O Athletico não tomou conhecimento do Botafogo e aplicou uma goleada por 4 a 1 na noite deste domingo (29), na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida, válida como jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o terceiro triunfo consecutivo da equipe paranaense na competição.

Com atuação dominante, o Furacão contou com dois gols de Viveros, além de tentos de Aguirre e Esquivel. O resultado levou o time aos 16 pontos, colocando-o na segunda posição da tabela, empatado com outros concorrentes, mas à frente nos critérios de desempate. Já o Botafogo permanece em situação delicada, ocupando a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

A equipe rubro-negra começou em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos três minutos. Viveros recebeu a bola, avançou com liberdade até a área e finalizou entre as pernas do goleiro para fazer 1 a 0.

O Botafogo reagiu ainda na primeira etapa e chegou ao empate aos 42 minutos. Após cobrança de escanteio, Barboza desviou, o goleiro Santos fez boa defesa, mas Edenílson apareceu bem para completar e deixar tudo igual.

Nos acréscimos, porém, o Athletico retomou a vantagem. Aos 48 minutos, Esquivel lançou Dudu, que cruzou na medida para Viveros balançar as redes mais uma vez, fechando o primeiro tempo em 2 a 1.

Na volta do intervalo, o Furacão ampliou rapidamente. Logo aos três minutos, Aguirre aproveitou cruzamento de Esquivel e mandou para o fundo do gol, aumentando a vantagem.

Com controle total da partida, o Athletico seguiu pressionando e transformou o resultado em goleada. Aos 36 minutos do segundo tempo, Esquivel acertou um belo chute para marcar o quarto gol, selando a vitória com direito a “olé” da torcida nos minutos finais.

Na próxima rodada, o Athletico encara o Bahia fora de casa, na quarta-feira (1), às 20h. O Botafogo, por sua vez, joga no mesmo dia, às 19h30, no Rio de Janeiro, diante do Mirassol.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO

Rodada 5

ATHLETICO 4x1 BOTAFOGO

Athletico: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson e Dudu (Portilla); Mendoza (Léo Derik), Julimar (Zapelli) e Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann

Botafogo: Raul; Vitinho, Bastos, Alex Barboza e Alex Telles; Edenílson (Barrera), Medina, Santi Rodríguez (Villalba) e Montoro; Matheus Martins (Júnior Santos) e Arthur Cabral (Nathan). Técnico: Rodrigo Bellão

Local: Arena da Baixada (Curitiba-PR)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Viveros (CAP), aos 3/1º; Edenílson (BOT), aos 42/1º; Viveros (CAP), aos 48/1º; Aguirre (CAP), aos 3/2º; Esquivel (CAP), aos 36/2º

Cartões amarelos: Luiz Gustavo e Arthur Dias (CAP); Medina, Alex Barboza e Júnior Santos (BOT)

Público pagante: 21.967 pessoas

Público total: 22.625 pessoas

Renda: R$ 864.995,00



