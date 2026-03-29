Paraná empata com o Batel fora de casa e mantém liderança da Segundona

O Paraná Clube empatou em 1 a 1 com o Batel na tarde deste domingo (29), em Guarapuava, em duelo válido pela quinta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense.

Mesmo atuando fora de casa, o Tricolor teve maior controle da posse de bola, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária.

A equipe comandada por Tcheco começou a partida dominando as ações, porém esbarrou na estratégia do Batel, que adotou uma postura defensiva e explorou contra-ataques.

Em uma dessas investidas, o time da casa abriu o placar aos 18 minutos da primeira etapa. Gui Azevedo cobrou falta com precisão, surpreendendo o goleiro Cabral e colocando os mandantes em vantagem.

No segundo tempo, o panorama da partida se manteve, com o Paraná pressionando e o Batel se defendendo.

Apesar do volume de jogo, o empate só veio aos 35 minutos, quando Gustavo Portela finalizou com qualidade para igualar o marcador.

Nos acréscimos, o Tricolor ainda teve a chance da virada em um lance de bola parada. Elvis cobrou escanteio fechado e quase marcou um gol olímpico, mas o goleiro Diego Cardoso fez a defesa e evitou o segundo gol visitante.

Com o resultado, o Paraná Clube chega aos 11 pontos e segue na liderança da competição, com um ponto de vantagem sobre o Patriotas.

Já o Batel soma quatro pontos e permanece na zona de rebaixamento, empatado com o Prudentópolis.

Na próxima rodada, o Batel volta a campo no Estádio Waldomiro Gelinski para enfrentar o Toledo, no domingo de Páscoa (5), às 15h30.

No mesmo dia e horário, o Paraná recebe o Nacional na Vila Capanema.









Ficha Técnica

Batel 1×1 Paraná Clube

Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – 5ª rodada





Rio Branco: Diego Cardoso; Alexsandro, Diego, Vitor e Rubens; Guilherme Queiroz (Alifi), Dias e Gabriel (Yander); Guilherme Azevedo (Christian), João Victor e Pedro (Lisboa) (Yoshua). Técnico: Ronaldo Bernardo.

Paraná Clube: João Cabral; Caíque, Salazar (Eduardo), Thiago Dombroski e Bruno Dip; Ferreira (Gustavo Portela), Vinicius Michelon (Gabriel Pfeifer), Lucas Nunes (Nagi) e Elvis; Ruan Lima e Lucas Bueno (Liliu). Técnico: Tcheco.





🗓️ Data e horário: domingo, 29 de março de 2026, às 15h30.

📍 Local: Waldomiro Gelinski, em Guarapuava (PR).

🔎 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).

🚩 Assistentes: Alessandro Antonio Gonçalves (PR) e Paulo Eduardo dos Santos (PR).

⚽ Gols: Guilherme Azevedo (BAT), aos 19′ do 1º tempo, e Gustavo Portela (PRC), aos 38′ do 2º tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Ferreira, Vinicius Michelon, Tcheco, Caíque, Liliu e Thiago Dombroski (PRC); Diego, João Victor e Christian (BAT).