Aniversário de Curitiba com shows musicais na Feira da Menô!

No dia 29 de março, a Feira da Menô recebe uma programação especial para celebrar o aniversário de Curitiba.

A festa começa com um show musical voltado às crianças e segue ao longo do dia com atrações para todos os gostos, reunindo música infantil, ritmos brasileiros e clássicos do rock que prometem animar visitantes de todas as idades.

PROGRAMAÇÃO:

10:00 – Tupi Pererê

11:30 – Brejeiras + Halanna Aguiar

13:00 – Rogério Cordoni (cover Elvis Presley)

14:30 – Banda Malsk

16:30 – Banda Altitab

Durante todo o dia, o público poderá aproveitar a atmosfera da feira com gastronomia, expositores locais e uma programação musical pensada para celebrar a diversidade cultural e o espírito festivo de Curitiba.

A realização do evento conta com apoio institucional e recursos destinados por meio de indicação de Jasson Goulart, voltados ao fortalecimento das atividades culturais e comunitárias da região.

O show faz parte da programação oficial do Aniversário de Curitiba. 🎂









SERVIÇO:

Local: Praça Menonitas (R. Paulo Setúbal, 3291 – Boqueirão)

Dia: 29/03/2026 (domingo)

Horário: 10h às 17h30

Classificação: Livre

Apoio:

Centro Cultural Boqueirão

Prefeitura de Curitiba

Fundação Cultural de Curitiba.



