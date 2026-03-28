Aniversário de Curitiba com shows musicais na Feira da Menô!

No dia 29 de março, a Feira da Menô recebe uma programação especial para celebrar o aniversário de Curitiba.
A festa começa com um show musical voltado às crianças e segue ao longo do dia com atrações para todos os gostos, reunindo música infantil, ritmos brasileiros e clássicos do rock que prometem animar visitantes de todas as idades.
PROGRAMAÇÃO:
10:00 – Tupi Pererê
11:30 – Brejeiras + Halanna Aguiar
13:00 – Rogério Cordoni (cover Elvis Presley)
14:30 – Banda Malsk
16:30 – Banda Altitab
Durante todo o dia, o público poderá aproveitar a atmosfera da feira com gastronomia, expositores locais e uma programação musical pensada para celebrar a diversidade cultural e o espírito festivo de Curitiba.
A realização do evento conta com apoio institucional e recursos destinados por meio de indicação de Jasson Goulart, voltados ao fortalecimento das atividades culturais e comunitárias da região.
O show faz parte da programação oficial do Aniversário de Curitiba. 🎂
SERVIÇO:
Local: Praça Menonitas (R. Paulo Setúbal, 3291 – Boqueirão)
Dia: 29/03/2026 (domingo)
Horário: 10h às 17h30
Classificação: Livre
Apoio:
Centro Cultural Boqueirão
Prefeitura de Curitiba
Fundação Cultural de Curitiba.
Admilson Leme