UTFPR Campus CIC busca se aproximar mais da comunidade

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) quer fortalecer a aproximação com a comunidade regional por meio do campus localizado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). No espaço funcionam atualmente o curso de Educação Física e o Parque Científico e Tecnológico, que abriga também um atrativo museu onde é possível conhecer os primórdios das tecnologias digitais.

A antiga sede da Siemens em Curitiba, um dos locais por onde chegaram alguns dos primeiros computadores ao país, está sendo transformada em um ambiente de aprendizado aberto ao público. O espaço reúne iniciativas que conectam ensino, pesquisa, empresas e comunidade.

Durante visita ao campus, a reportagem da Gazeta do Bairro conheceu a proposta da atual direção de ampliar o diálogo com lideranças locais e moradores da região.

Participaram da entrevista oprofessor Paulo Daniel Batista de Sousa, diretor-geral da UTFPR Curitiba, aprofessora Stephany Watzel, gestora do Parque Científico e Tecnológico, e oprofessor Walmor Cardoso Godoi, diretor da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias.

Segundo os gestores, o parque tecnológico abriga empresas que desenvolvem projetos em parceria com pesquisadores e estudantes da universidade. Essas iniciativas permitem criar soluções tecnológicas e, ao mesmo tempo, fortalecer laboratórios e pesquisas acadêmicas.

Além da área de pesquisa, o campus também promove diversas ações voltadas à comunidade, incluindo projetos esportivos, atividades culturais e programas de extensão. Uma das iniciativas em desenvolvimento envolve um projeto de esgrima, que poderá transformar o campus em um centro de treinamento para atletas da modalidade nos próximos ciclos olímpicos, com aulas abertas à população.

A universidade também pretende ampliar ações voltadas a crianças e jovens, com visitas escolares, atividades culturais e projetos científicos, como a criação de um observatório astronômico voltado à educação científica.

Para o diretor do campus, professor Paulo Daniel, a universidade precisa estar cada vez mais presente no cotidiano da comunidade:

“A universidade não está separada da sociedade. Ela faz parte do processo de transformação.”