Redão motos
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Política

Morre Arlete Caramês, ex-deputada e símbolo da luta por crianças desaparecidas no Paraná

O Paraná se despede de uma de suas figuras públicas mais resilientes.

20
Reprodução InternetMorre Arlete Caramês, ex-deputada e símbolo da luta por crianças desaparecidas no Paraná

 Faleceu nesta terça-feira, aos 82 anos, a ex-deputada estadual e ex-vereadora Arlete Caramês. Natural de Porto União (SC), Arlete teve uma trajetória marcada pela transformação de uma dor pessoal em uma causa de impacto nacional.

Do luto à militância

​Bancária de formação, Arlete teve sua vida transformada em 1991, após o desaparecimento de seu filho, Guilherme Caramês Tiburtius, então com oito anos, no bairro Jardim Social, em Curitiba.

Reprodução Internet Guilherme Caramês

O caso, que nunca foi solucionado, impulsionou Arlete a fundar, em 1992, o Movimento Nacional da Criança Desaparecida do Paraná (CriDesPar).

​A ONG tornou-se referência no país, atuando diretamente na prevenção e na localização de menores desaparecidos, dando voz a milhares de famílias que enfrentavam o mesmo drama.

Carreira Política

​O reconhecimento de seu trabalho social a levou para a vida pública:

​1998: Concorreu à Câmara dos Deputados, obtendo mais de 30 mil votos.

​2000: Eleita vereadora de Curitiba com 14.160 votos.

​2002: Deixou a Câmara Municipal para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Repercussão e Homenagens

​Lideranças políticas lamentaram a perda e destacaram o impacto de Arlete na legislação de proteção à infância.

​"Arlete transformou um evento traumático em ativismo e conseguiu avanços efetivos na proteção das crianças e dos adolescentes", afirmou Tico Kuzma (PSD), presidente da Câmara Municipal de Curitiba.

​A vereadora Sargento Tânia Guerreiro (Pode), também atuante na causa infantil, definiu a trajetória de Arlete como um "testemunho de amor incondicional que ultrapassou a dor e se transformou em luta coletiva".

​O legado de Arlete Caramês permanece como um marco na defesa dos direitos humanos no Paraná, simbolizando a resistência de mães que buscam por respostas e justiça.

Tags:
Arlete Caramês#CuritibaLuto#paranaJustiçaDireitos Humanos#lei#criançasGuilherme CaramêsVereadoraCrimeDesaparecido
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Política

Ratinho Junior decide cumprir mandato no Paraná e fica fora da disputa presidencial

Ratinho Junior decide cumprir mandato no Paraná e fica fora da disputa presidencial

Governador comunica PSD, reforça compromisso com eleitores e diz que seguirá contribuindo com o debate nacional sem...Política
Ler artigo
Ratinho Jr. lidera intenções de voto no Paraná e supera Bolsonaro

Ratinho Jr. lidera intenções de voto no Paraná e supera Bolsonaro

Eleições 2026Política
Ler artigo
Gusttavo Lima - Presidência da República

Gusttavo Lima - Presidência da República

Gusttavo Lima Anuncia Intenção a Candidatura à Presidência da República em 2026Política
Ler artigo
Prefeitura de Curitiba: Composição da Administração Municipal

Prefeitura de Curitiba: Composição da Administração Municipal

Composição para o Mandato 2025-2028Política
Ler artigo
Câmara Municipal de Curitiba terá maior renovação de sua história

Câmara Municipal de Curitiba terá maior renovação de sua história

Dos 38 vereadores eleitos, 20 assumem o cargo pela primeira vez.Política
Ler artigo
Ratinho Junior, assume interesse em disputar Presidência

Ratinho Junior, assume interesse em disputar Presidência

Eleições 2026Política
Ler artigo
A grande cidade e a representatividade

A grande cidade e a representatividade

Política
Ler artigo
Cuidados com o voto e com a eleição

Cuidados com o voto e com a eleição

Política
Ler artigo
Editorial: Educação

Editorial: Educação

Política
Ler artigo
Difícil caminho comum

Difícil caminho comum

Política
Ler artigo
Progredindo

Progredindo

Política
Ler artigo
Um jornal comunitário

Um jornal comunitário

Política
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas