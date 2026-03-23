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Política

Ratinho Junior decide cumprir mandato no Paraná e fica fora da disputa presidencial

Governador comunica PSD, reforça compromisso com eleitores e diz que seguirá contribuindo com o debate nacional sem concorrer em 2026

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Reposição InternetRatinho Junior decide cumprir mandato no Paraná e fica fora da disputa presidencial

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), decidiu permanecer no cargo até o fim do mandato, em dezembro, e não participará das articulações internas do partido para a definição de um candidato à Presidência da República.

A decisão foi tomada na noite de domingo (22) e comunicada ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda-feira (23).

De acordo com o governador, a escolha está alinhada ao compromisso assumido com os eleitores paranaenses. Ele afirma que pretende dar continuidade ao projeto de gestão iniciado em 2018, evitando interromper ações em andamento no Estado.

Durante sua administração, o governo destaca avanços em áreas como educação, segurança pública e infraestrutura, além de resultados considerados positivos em indicadores de gestão e sustentabilidade.

Apesar de ficar fora da disputa eleitoral nacional, Ratinho Junior seguirá à disposição do PSD para contribuir com o debate político. Entre as pautas defendidas pelo governador estão a redução da burocracia, o endurecimento da legislação penal e o fortalecimento do agronegócio.

Reeleito em 2022, Ratinho Junior afirmou que continuará atuando politicamente a partir do Paraná, com foco em uma gestão mais eficiente e na valorização do diálogo institucional.

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Ratinho JuniorRatinhoRatinho Jr#governo#presidenteCandidatoPresidente da República#lula#bolsonaro2026
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