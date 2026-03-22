Conth Contabilidade
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Cultura

Curitiba terá show gratuito com Gustavo Mioto e Guilherme & Santiago no aniversário de 333 anos

Evento acontece no dia 29 de março, na Boca Maldita, com início às 17h

21
DivulgaçãoCuritiba terá show gratuito com Gustavo Mioto e Guilherme & Santiago no aniversário de 333 anos

Para celebrar os 333 anos de Curitiba, a Prefeitura anunciou um show especial e gratuito no centro da cidade.

A programação contará com apresentações de Gustavo Mioto e da dupla Guilherme & Santiago, reunindo diferentes gerações do sertanejo em um mesmo palco.

O evento será realizado no dia 29 de março, a partir das 17h, na tradicional Boca Maldita, na Rua XV de Novembro um dos pontos mais emblemáticos da capital paranaense.

A proposta é oferecer à população um espetáculo acessível, com música e entretenimento, marcando as comemorações de aniversário da cidade.

A expectativa é de grande público ao longo da tarde e início da noite.

A Prefeitura convida moradores e visitantes a participarem da celebração, que integra a programação oficial de aniversário de Curitiba.

Tags:
#CuritibaAniversário de CuritibaCuritiba333anos333 anosShowGustavo MiotoGuilherme e Santiago#sertanejoCulturaFesta
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Cultura

Morre Ozzy Osbourne, lenda do rock

Morre Ozzy Osbourne, lenda do rock

vocalista da banda Black SabbathCultura
Ler artigo
Preta Gil morre aos 50 anos

Preta Gil morre aos 50 anos

vítima de câncer no intestinoCultura
Ler artigo
Homens passam quase um ano da vida observando mulheres

Homens passam quase um ano da vida observando mulheres

aponta pesquisa britânicaCultura
Ler artigo
Pio IX: o mais longevo pontífice da história

Pio IX: o mais longevo pontífice da história

protagonista de uma era de profundas transformações na Igreja CatólicaCultura
Ler artigo
Mocidade Azul conquista título do Carnaval de Curitiba

Mocidade Azul conquista título do Carnaval de Curitiba

Escola é a maior campeã do Carnaval de Curitiba, com 23 conquistas.Cultura
Ler artigo
Filme brasileiro

Filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" conquista prêmio inédito de Melhor Filme Internacional

Oscar 2025Cultura
Ler artigo
Escolas de Samba do Grupo Especial de Curitiba – 2005

Escolas de Samba do Grupo Especial de Curitiba – 2005

Um Panorama das Campeãs e Suas TrajetóriasCultura
Ler artigo
Por que Dizemos

Por que Dizemos "X" na Hora da Foto?

cheeseCultura
Ler artigo
Leões da Mocidade celebra o centenário do Athletico com samba-enredo

Leões da Mocidade celebra o centenário do Athletico com samba-enredo

Os desfiles de Carnaval em Curitiba ocorrerão no dia 1º de março,Cultura
Ler artigo
Artista Recria Mascotes de Campeonatos Estaduais

Artista Recria Mascotes de Campeonatos Estaduais

Cada mascote é uma expressão de luta, orgulho e comunidadeCultura
Ler artigo
Ainda Estou Aqui é pré-indicado ao Oscar 2025 e concorre a dois Globos de Ouro.

Ainda Estou Aqui é pré-indicado ao Oscar 2025 e concorre a dois Globos de Ouro.

Direção de Walter SallesCultura
Ler artigo

"MMA – Meu Melhor Amigo: O Novo Filme de Marcos Mion

.Cultura
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas