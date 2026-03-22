Curitiba terá show gratuito com Gustavo Mioto e Guilherme & Santiago no aniversário de 333 anos

Para celebrar os 333 anos de Curitiba, a Prefeitura anunciou um show especial e gratuito no centro da cidade.

A programação contará com apresentações de Gustavo Mioto e da dupla Guilherme & Santiago, reunindo diferentes gerações do sertanejo em um mesmo palco.

O evento será realizado no dia 29 de março, a partir das 17h, na tradicional Boca Maldita, na Rua XV de Novembro um dos pontos mais emblemáticos da capital paranaense.

A proposta é oferecer à população um espetáculo acessível, com música e entretenimento, marcando as comemorações de aniversário da cidade.

A expectativa é de grande público ao longo da tarde e início da noite.

A Prefeitura convida moradores e visitantes a participarem da celebração, que integra a programação oficial de aniversário de Curitiba.