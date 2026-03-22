Athletico vence Coritiba no clássico e encerra jejum

O Athletico voltou a vencer o Coritiba após quase três anos.

Athletico vence Coritiba no clássico e encerra jejum

Neste domingo, na Arena da Baixada, o Furacão bateu o rival por 2 a 0, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Dudu Kogitzki e Viveros.

Com o apoio da torcida, o time rubro-negro começou melhor e abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Julimar fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Dudu Kogitzki, que apareceu bem na área para mandar para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o Athletico manteve o controle da partida e ampliou aos 10 minutos. Após cobrança de falta levantada na área, Benavídez escorou de cabeça e Viveros finalizou com força para marcar o segundo gol.

O Coritiba ainda tentou reagir na reta final, mas encontrou dificuldades diante da defesa athleticana. A situação ficou ainda mais complicada após a expulsão de Maicon, que atingiu Portilla com uma cotovelada dentro da área.

Com a vitória, o Athletico encerra um jejum incômodo no clássico, o último triunfo havia sido em maio de 2023.

O resultado coloca o Athletico-PR na sexta posição, com 13 pontos. O Coritiba também soma 13, mas aparece em sétimo lugar devido ao saldo de gols inferior.

O Athletico-PR volta a campo no dia 29 de março, às 18h30, quando enfrenta o Botafogo, na Arena da Baixada, em jogo atrasado do Brasileirão.

Já o Coritiba joga no dia 1º de abril, às 20h30, contra o Vasco, no Couto Pereira, pela nona rodada da competição.



Ficha Técnica 

Athletico 2 x 0 Coritiba

Campeonato Brasileiro – 8ª rodada

Athletico: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel (Gilberto); Benavídez, Luiz Gustavo (Portilla), Jadson e Mendoza; Dudu (Zapelli), Julimar (Chiqueti) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonathan); Walisson (Vini Paulista); Sebástian Gómez e Josué; Lucas Ronier (Fabinho), Breno Lopes (Lavega) e Pedro Rocha (Keno). Técnico: Fernando Seabra.

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 16h

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Raphael Claus (SP).

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Gols: Dudu (CAP), aos 22/1º, Viveros (CAP), aos 11/2º.

🟨 Cartões Amarelos: Breno Lopes e Walisson (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Maicon (CFC).

🏟️ Público: 31.376 pagantes (31.885 total).

Paraná Clube empata com o Rio Branco e permanece na liderança

Mesmo perdendo o 100% de aproveitamento, o tricolor da vila segue invicto no campeonatoEsportes
Ayrton Senna: O Legado Eterno

Ayrton Senna do BrasilEsportes
Paraná Clube aposta em meia japonês para a sequência da Divisão de Acesso

Série B do ParanaenseEsportes
Sancor Seguros Vôlei Maringá luta até o fim, mas é superado pelo Mackenzie Batavo

Fora de casa, equipe maringaense não pontua na classificaçãoEsportes
Coritiba vence o Mirassol fora de casa, engata terceira vitória e entra no G5 do Brasileirão

Gol de Lavega no segundo tempo garante triunfo fora de casa e mantém o Coxa entre os primeiros colocados da...Esportes
Com ínicio avassalador, Athletico vence o Cruzeiro

Furacão marcou dois gols nos primeiros dez minutos diante da RaposaEsportes
Coritiba vence o Remo no Couto Pereira e entra no G-6 do Brasileirão

Com gol de Pedro Rocha, que já atuou pelo clube paraense, Coxa conquista triunfo por 1 a 0 diante da torcida e chega...Esportes
Athletico sai na frente, mas expulsão complica o jogo e Fluminense vence com gol nos acréscimos

Furacão saiu na frente, levou a virada e chegou a empatar, mas sofreu o gol no final do jogoEsportes
Paraná vence o Paranavaí, mantém 100% e assume liderança da Segundona

Com gol de Dombroski no segundo tempo e apoio de quase 14 mil torcedores na Vila Capanema, Tricolor vence mais uma e...Esportes
Com vitória espetacular dentro de casa, Sancor Seguros Vôlei Maringá garante classificação para os playoffs da Superliga Feminina

Equipe maringaense vence o Renasce Sorocaba por 3 sets a 0 no Ginásio Chico NettoEsportes
Coritiba vence o Corinthians em Itaquera e sobe para 5° posição

Vitória foi a primeira do Coxa contra o time paulista em São Paulo depois de 23 anos e deixa o time no G5 do...Esportes
Paraná Clube vence Laranja Mecânica e assume liderança da Segundona

6 pontosEsportes
