Athletico vence Coritiba no clássico e encerra jejum

Neste domingo, na Arena da Baixada, o Furacão bateu o rival por 2 a 0, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Dudu Kogitzki e Viveros.
Com o apoio da torcida, o time rubro-negro começou melhor e abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Julimar fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Dudu Kogitzki, que apareceu bem na área para mandar para o fundo da rede.
Na volta do intervalo, o Athletico manteve o controle da partida e ampliou aos 10 minutos. Após cobrança de falta levantada na área, Benavídez escorou de cabeça e Viveros finalizou com força para marcar o segundo gol.
O Coritiba ainda tentou reagir na reta final, mas encontrou dificuldades diante da defesa athleticana. A situação ficou ainda mais complicada após a expulsão de Maicon, que atingiu Portilla com uma cotovelada dentro da área.
Com a vitória, o Athletico encerra um jejum incômodo no clássico, o último triunfo havia sido em maio de 2023.
O resultado coloca o Athletico-PR na sexta posição, com 13 pontos. O Coritiba também soma 13, mas aparece em sétimo lugar devido ao saldo de gols inferior.
O Athletico-PR volta a campo no dia 29 de março, às 18h30, quando enfrenta o Botafogo, na Arena da Baixada, em jogo atrasado do Brasileirão.
Já o Coritiba joga no dia 1º de abril, às 20h30, contra o Vasco, no Couto Pereira, pela nona rodada da competição.
Ficha Técnica
Athletico 2 x 0 Coritiba
Campeonato Brasileiro – 8ª rodada
Athletico: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel (Gilberto); Benavídez, Luiz Gustavo (Portilla), Jadson e Mendoza; Dudu (Zapelli), Julimar (Chiqueti) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonathan); Walisson (Vini Paulista); Sebástian Gómez e Josué; Lucas Ronier (Fabinho), Breno Lopes (Lavega) e Pedro Rocha (Keno). Técnico: Fernando Seabra.
🗓️ Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 16h
📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Raphael Claus (SP).
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
⚽Gols: Dudu (CAP), aos 22/1º, Viveros (CAP), aos 11/2º.
🟨 Cartões Amarelos: Breno Lopes e Walisson (CFC).
🟥 Cartões Vermelhos: Maicon (CFC).
🏟️ Público: 31.376 pagantes (31.885 total).
Athleticoathletico prfuracãorubro-negroFanáticosCoritibacoxa brancacoxaalviverdeArena da BaixadaCouto PereiraBrasileirãoFutebolClássico
Admilson Leme