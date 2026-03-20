Sancor Seguros Vôlei Maringá luta até o fim, mas é superado pelo Mackenzie Batavo

Na noite desta quinta-feira, 19, o Sancor Seguros Vôlei Maringá enfrentou o Mackenzie Batavo, em Belo Horizonte (MG), no Ginásio Mackenzie, pela décima rodada do returno da Superliga Feminina 2025/2026.
A equipe maringaense encontrou dificuldades para impor seu ritmo de jogo e acabou sendo superada por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/15 e 27/25.
Com o resultado, o Sancor Seguros Vôlei Maringá não somou pontos e se mantém na sétima colocação da classificação geral, com 28 pontos.
Já o Mackenzie Batavo aparece logo na sequência, em oitavo lugar, com 27 pontos.
Crédito das imagens: Alessandra Torres
De acordo com o técnico Aldori Gaudêncio Jr., a equipe não apresentou o desempenho esperado e agora foca na correção de erros visando os playoffs.
“Uma derrota nunca é fácil. Infelizmente, não tivemos um bom desempenho e não conseguimos repetir o que apresentamos no jogo anterior. Já estamos classificados para os playoffs e precisamos manter o foco e a concentração. Conversamos internamente, alinhamos alguns pontos e vamos trabalhar para corrigir os erros, buscando chegar mais fortes nos confrontos decisivos”, destacou o treinador.
O próximo compromisso do Sancor Seguros Vôlei Maringá também será fora de casa. No dia 24 de março (terça-feira), às 21h, a equipe enfrenta o Paulistano Barueri, no Ginásio José Corrêa.
Por Assessoria de Imprensa
Admilson Leme