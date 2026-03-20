Paraná Clube aposta em meia japonês para a sequência da Divisão de Acesso

O Paraná Clube reforçou o elenco para a sequência da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense com a chegada do meia japonês Nagi Kawatani, de 22 anos.

O jogador já treina com o grupo na Vila Olímpica, mas ainda depende da regularização de documentos para ficar à disposição do técnico Tcheco.

Essa será a primeira experiência de Kawatani fora do Japão. Na última temporada, ele atuou por empréstimo no Nara, da terceira divisão japonesa, onde disputou 33 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências. Revelado pelo Shimizu S-Pulse, clube ao qual ainda pertence, o meia teve poucas oportunidades na equipe principal, somando apenas cinco jogos desde 2022.

Essa é a terceira vez que o Tricolor aposta em um jogador japonês.

A primeira foi em 2001, com o meiaKoichi Hashimoto. Apesar da expectativa, ele pouco atuou devido à forte concorrência no elenco.

Meia Koichi Hashimoto

A segunda tentativa aconteceu em 2010, com o lateral-esquerdoYohei Iwasaki, que já conhecia o futebol paranaense após passagens por Paranavaí e Serrano.

Lateral-esquerdo Yohei Iwasaki.

Na época, a contratação também envolvia uma estratégia de mercado, em parceria com a patrocinadora Subaru, visando ampliar a visibilidade do clube na Ásia. No entanto, o jogador não chegou a atuar oficialmente, participando apenas de treinos e amistosos.



