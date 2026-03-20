Morre Chuck Norris, Ícone das Artes Marciais, aos 86 Anos

​O mundo das artes marciais e do cinema de ação perdeu um de seus maiores expoentes.

O ator e lutador Chuck Norris faleceu na manhã desta quinta-feira (19), no Havaí, aos 86 anos.

A notícia foi inicialmente divulgada pelo portal TMZ e confirmada posteriormente pela família por meio de um comunicado oficial nas redes sociais.

Uma Partida Repentina

De acordo com as informações disponíveis, Norris foi levado às pressas a uma unidade hospitalar após uma emergência médica. A morte foi descrita como repentina, surpreendendo amigos e fãs, já que o ator mantinha uma rotina ativa; um dia antes do ocorrido, ele realizava seus treinamentos habituais e não apresentava sinais de debilidade.

​Em nota, a família expressou o pesar e pediu privacidade neste momento de dor:

​"É com o coração pesado que nossa família compartilha a partida do nosso amado Chuck Norris. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz."

​A Trajetória de uma Lenda

Nascido em Oklahoma, Carlos Ray "Chuck" Norris iniciou sua jornada servindo na Força Aérea dos Estados Unidos entre 1959 e 1962. Foi nesse período que ele descobriu sua paixão pelas artes marciais, tornando-se um mestre respeitado antes mesmo de brilhar nas telas.

​Sua ascensão em Hollywood foi marcada por momentos icônicos:

​ Duelo Histórico: Sua luta contra Bruce Lee em “O Voo do Dragão” é considerada uma das maiores cenas de combate da história do cinema.

Sua luta contra Bruce Lee em é considerada uma das maiores cenas de combate da história do cinema. ​ Estrela de Ação: Protagonizou sucessos como “Braddock - O Grito de Liberdade” e “Comando Delta” .

Protagonizou sucessos como e . ​Legado na TV:Imortalizou o personagem Cordell Walker na longa série“Walker, Texas Ranger”.

​Além de sua carreira, Norris se tornou um fenômeno da cultura pop, sendo alvo de "fatos" e memes que exaltavam sua força indestrutível uma prova do carinho e da admiração que o público sempre nutriu por ele. A causa da morte ainda não foi revelada.