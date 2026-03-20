Marcelo Fachinello retorna ao rádio esportivo com estreia do "Futebol Clube" na Clube FM 101.5

A rádio paranaense ganha um reforço de peso a partir desta semana. O jornalista e gestor público Marcelo Fachinello anunciou seu retorno oficial aos microfones com a estreia do programa "Futebol Clube", na tradicional Rádio Clube FM (101.5).

A atração promete ser o novo ponto de encontro do torcedor que busca informação precisa, bastidores e análise tática dos clubes locais.

​O retorno de Fachinello ao rádio ocorre em um momento estratégico. O comunicador buscou um formato que permitisse conciliar sua atual rotina na gestão pública com a vibração das cabines de transmissão.

O resultado é um projeto construído a quatro mãos com a equipe da Rádio Clube, focado em qualidade técnica e dinamismo.

Reprodução Redes Sociais

​"Queria um projeto novo, que eu pudesse conciliar com o meu dia a dia na gestão pública. Consegui isso com a equipe que construí junto com a tradicional Rádio Clube", celebrou Fachinello em suas redes sociais ao anunciar a estreia.

​Para quem não quer perder nenhum lance, o Futebol Clube vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h.

Além do programa diário, Marcelo Fachinello estará presente nas narrações de jogos e com comentários ao longo da programação da rádio.

​Rádio: 101.5 FM

Instagram : futebolclubefm101.5





