Coritiba vence o Mirassol fora de casa, engata terceira vitória e entra no G5 do Brasileirão

O Coritiba venceu o Mirassol por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), no estádio Maião, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o time paranaense chegou à terceira vitória consecutiva e entrou no G5 da competição, zona de classificação para a Libertadores.
A melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Mirassol. Aos 45 minutos, Negueba cruzou pela direita e encontrou Alesson, que apareceu livre na área e cabeceou no travessão do goleiro Pedro Rangel.
O gol da vitória alviverde saiu aos 18 minutos da etapa final. Após duas tentativas de Breno Lopes dentro da área, a bola sobrou para o uruguaio Lavega, que finalizou com precisão para garantir o triunfo do Coxa.
Com 13 pontos, o Coritiba ocupa a 5ª colocação e depende de um tropeço do Flamengo, que enfrenta o Remo nesta quinta-feira, para se manter no G5.
Já o Mirassol permanece com seis pontos, na 15ª posição.
As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (22), pela 8ª rodada. O Coritiba encara o Athletico-PR às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba, enquanto o Mirassol enfrenta o Vitória, às 18h30, no Barradão, em Salvador.
Ficha Técnica
Mirassol 0 x 1 Coritiba
Campeonato Brasileiro Série A – 7ª rodada
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Victor Luis (Daniel Borges); Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires; Alesson (Nathan Fogaça), Negueba e Tiquinho Soares (André Luis). Técnico: Rafael Guanaes
Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonatan (Maicon); William Oliveira (Wallisson), Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Lavega (Josué); Lucas Ronier (Breno Lopes) Pedro Rocha Técnico: Fernando Seabra.
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18 de março de 2026, às 20h.
📍 Local: Maião, Mirassol (SP).
🔎 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS).
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚽ Gols: Lavega (18/2º)
🟨 Cartões Amarelos: Vitor Luis (MIR)
🏟️ Público: 4.129
Coritibacoxa#CuritibaCouto PereiraAthletico#parana#ParanaenseCampeonato BrasileiroBrasileirãoFutebolClássico
Admilson Leme