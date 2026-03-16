Coritiba vence o Remo no Couto Pereira e entra no G-6 do Brasileirão

O Coritiba venceu o Remo por 1 a 0 na noite deste domingo (15), no estádio Couto Pereira, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
O gol da vitória alviverde foi marcado por Pedro Rocha, ex-jogador da equipe paraense.
O único gol da partida saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de JP Chermont, Pedro Rocha apareceu bem posicionado dentro da área e finalizou para abrir o placar.
Ainda na etapa inicial, o Coritiba teve a chance de ampliar. Sebas Gómez cabeceou com perigo, mas o goleiro Marcelo Rangel fez grande defesa no canto e evitou o segundo gol do time paranaense.
No início do segundo tempo, o Coxa voltou a balançar as redes. Aos 13 minutos, Alef Manga recebeu um belo lançamento, driblou o goleiro e marcou, porém o lance foi anulado por impedimento.
Com o passar do jogo, o Remo passou a criar as principais oportunidades, mas faltou precisão nas finalizações para mudar o placar.
O resultado marcou também a primeira vitória do Coritiba diante de sua torcida nesta edição do Brasileirão.
Com o triunfo, o Coxa chegou aos 10 pontos e subiu para a sexta colocação, encostando no Flamengo na tabela. Já o Remo permanece com três pontos e segue na zona de rebaixamento.
Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Flamengo na quinta-feira, no Maracanã. O Coritiba entra em campo um dia antes, quando visita o Mirassol, no interior paulista.
Ficha Técnica
Coritiba 1 x 0 Remo
Campeonato Brasileiro – 6ª rodada
Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Wallisson (William Oliveira), Sebastián Gómez e Josué (Vini Paulista); Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes (Lavega). Técnico: Fernando Seabra.
Remo: Marcelo Rangel; João Lucas (Marcelinho), Marllon, Tchamba (Zé Welison) e Sávio (Kayky Almeida); Leonel Picco (Jáderson), Zé Ricardo e Patrick (Yago Pikachu) Vitor Bueno, Alef Manga e Jajá. Técnico: Léo Condé.
🗓️ Data e horário: domingo, 15 de março de 2026, às 18h30.
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).
🚩 Assistentes: Maria Mastella Moreira (RS) e e Juarez de Mello Junior (RS).
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
⚽ Gols: Pedro Rocha (23/1º).
🟨 Cartões Amarelos: Sebastián Gómez (CFC); João Lucas, Marllon, Jajá (REM).
🏟️ Público: 28.300 pessoas.
Coritiba#Curitiba#paranaCampeonato BrasileiroBrasileirãoRemoAlef MangaPedro Rocha#Flamengo#PalmeirasSão PauloFutebol#OscarBrasileiro
Admilson Leme