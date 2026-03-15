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Athletico sai na frente, mas expulsão complica o jogo e Fluminense vence com gol nos acréscimos

Furacão saiu na frente, levou a virada e chegou a empatar, mas sofreu o gol no final do jogo

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Lucas Merçon/ Fluminense FCAthletico sai na frente, mas expulsão complica o jogo e Fluminense vence com gol nos acréscimos

O Athletico Paranaense foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 2 na noite deste domingo (15), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Mendoza e Luiz Gustavo marcaram os gols do Furacão na partida.

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras chegou aos 13 pontos e assumiu momentaneamente a vice-liderança da competição. Já o Rubro-Negro paranaense permanece com sete pontos e ocupa a décima colocação na tabela.

O Furacão começou a partida em ritmo forte e abriu o placar logo aos quatro minutos. Após boa jogada ofensiva, Mendoza apareceu bem para balançar as redes e colocar os visitantes em vantagem.

A resposta do time carioca foi imediata. Aos oito minutos, Hércules aproveitou a oportunidade na área e deixou tudo igual. O duelo seguiu equilibrado até os 27 minutos, quando Zapelli foi expulso após solada na coxa de Samuel Xavier, deixando o Athletico com um jogador a menos.

Com superioridade numérica, o Fluminense passou a controlar as ações e conseguiu a virada ainda na primeira etapa. Aos 36 minutos, o ex-athleticano Canobbio marcou o segundo gol tricolor. Em respeito ao antigo clube, o uruguaio optou por não comemorar.

Na etapa final, o Fluminense manteve o domínio da posse de bola e criou diversas oportunidades. O goleiro Santos teve atuação importante e evitou que a diferença aumentasse em vários momentos.

Mesmo com um jogador a menos, o Athletico conseguiu reagir. Aos 29 minutos, após cobrança de bola parada, Luiz Gustavo subiu bem e cabeceou para empatar a partida.

Quando o empate parecia definido, veio o golpe final. Já nos acréscimos, Guilherme Arana aproveitou uma sobra na entrada da área e finalizou com força para garantir a vitória do time carioca por 3 a 2.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro Série A – 6ª rodada

Fluminense 3 x 2 Athletico Paranaense

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Jemmes), Ignácio, Freytes, Guilherme Arana; Martinelli, Hércules (Ganso), Lucho Acosta; Savarino (Soteldo), Canobbio (Serna) e John Kennedy (Rodrigo Castillo).

Técnico: Zulbedía.

Athletico: Santos; Benavídez, Terán (Aguirre), Arthur Dias, Esquivel (Peixoto); Portilla (Léo Derik), Luiz Gustavo (Felipinho) e Zapelli; Mendoza, Julimar (Jadson) e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Mendoza, aos 4; Hércules, aos 8; Canobbio, aos 36 do 1º tempo; Luiz Gustavo, aos 29; Guilherme Arana, aos 48 do 2º tempo.

Cartões amarelos: Savarino, Arana (FLU); Viveros, Luiz Gustavo, Jadson (CAP).

Cartão vermelho: Zapelli, aos 27 do 1º tempo.

Público: 24.675 pessoas.


Tags:
Athleticofuracãorubro-negroBrasileirão 2026Fluminense
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