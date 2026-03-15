Athletico sai na frente, mas expulsão complica o jogo e Fluminense vence com gol nos acréscimos

O Athletico Paranaense foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 2 na noite deste domingo (15), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Mendoza e Luiz Gustavo marcaram os gols do Furacão na partida.
Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras chegou aos 13 pontos e assumiu momentaneamente a vice-liderança da competição. Já o Rubro-Negro paranaense permanece com sete pontos e ocupa a décima colocação na tabela.
O Furacão começou a partida em ritmo forte e abriu o placar logo aos quatro minutos. Após boa jogada ofensiva, Mendoza apareceu bem para balançar as redes e colocar os visitantes em vantagem.
A resposta do time carioca foi imediata. Aos oito minutos, Hércules aproveitou a oportunidade na área e deixou tudo igual. O duelo seguiu equilibrado até os 27 minutos, quando Zapelli foi expulso após solada na coxa de Samuel Xavier, deixando o Athletico com um jogador a menos.
Com superioridade numérica, o Fluminense passou a controlar as ações e conseguiu a virada ainda na primeira etapa. Aos 36 minutos, o ex-athleticano Canobbio marcou o segundo gol tricolor. Em respeito ao antigo clube, o uruguaio optou por não comemorar.
Na etapa final, o Fluminense manteve o domínio da posse de bola e criou diversas oportunidades. O goleiro Santos teve atuação importante e evitou que a diferença aumentasse em vários momentos.
Mesmo com um jogador a menos, o Athletico conseguiu reagir. Aos 29 minutos, após cobrança de bola parada, Luiz Gustavo subiu bem e cabeceou para empatar a partida.
Quando o empate parecia definido, veio o golpe final. Já nos acréscimos, Guilherme Arana aproveitou uma sobra na entrada da área e finalizou com força para garantir a vitória do time carioca por 3 a 2.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro Série A – 6ª rodada
Fluminense 3 x 2 Athletico Paranaense
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Jemmes), Ignácio, Freytes, Guilherme Arana; Martinelli, Hércules (Ganso), Lucho Acosta; Savarino (Soteldo), Canobbio (Serna) e John Kennedy (Rodrigo Castillo).
Técnico: Zulbedía.
Athletico: Santos; Benavídez, Terán (Aguirre), Arthur Dias, Esquivel (Peixoto); Portilla (Léo Derik), Luiz Gustavo (Felipinho) e Zapelli; Mendoza, Julimar (Jadson) e Viveros.
Técnico: Odair Hellmann.
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Gols: Mendoza, aos 4; Hércules, aos 8; Canobbio, aos 36 do 1º tempo; Luiz Gustavo, aos 29; Guilherme Arana, aos 48 do 2º tempo.
Cartões amarelos: Savarino, Arana (FLU); Viveros, Luiz Gustavo, Jadson (CAP).
Cartão vermelho: Zapelli, aos 27 do 1º tempo.
Público: 24.675 pessoas.
Fernando Plantes