Esportes

Coritiba vence o Corinthians em Itaquera e sobe para 5° posição

Vitória foi a primeira do Coxa contra o time paulista em São Paulo depois de 23 anos e deixa o time no G5 do Brasileirão

25
JP Pacheco | CFCCoritiba vence o Corinthians em Itaquera e sobe para 5° posição

O Coritiba derrotou o Corinthians por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo foi válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026.

Com a vitória, o Alviverde ampliou sua sequência invicta fora de casa para cinco meses, a última derrota como visitante havia ocorrido em 12 de outubro. O resultado também colocou fim a uma série de quatro jogos sem triunfos do time paranaense e derrubou um tabu histórico: o clube jamais havia vencido no estádio do adversário. Para completar, fazia 23 anos que o Coxa não superava o Timão atuando em São Paulo.

Dentro de campo, o primeiro tempo teve maior posse e pressão da equipe paulista. Ainda assim, o Coritiba mostrou organização defensiva e eficiência nas poucas oportunidades que criou. Aos 36 minutos, após cobrança de escanteio de Josué, Jacy apareceu bem na área para abrir o placar para os visitantes.

Na etapa final, o Coxa foi novamente decisivo. Logo aos sete minutos, em uma jogada trabalhada no ataque, Josué serviu Ronier, que finalizou para ampliar a vantagem alviverde.

Durante o segundo tempo, Jacy precisou deixar o gramado de ambulância após atendimento médico, mas estava consciente. Mesmo com o susto, o Coritiba manteve o controle da partida e administrou o resultado até o apito final.

Com o triunfo, o Coxa subiu para a quinta colocação, somando sete pontos. O Corinthians aparece em oitavo lugar, com a mesma pontuação, porém atrás no saldo de gols.

Na próxima rodada, o Coritiba recebe o Clube do Remo no domingo (15), às 18h30. Já o Corinthians encara o Santos Futebol Clube no mesmo dia, às 16h, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 0x2 Coritiba

Campeonato Brasileiro – 5ª rodada

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu (Angileri); Allan (Carrillo), André, Breno Bidon (Pedro Raul) e Rodrigo Garro; Memphis (Labyad) e Gui Negão (Dieguinho). Técnico: Dorival Junior.

Corinthians: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha (Fabinho) e Breno Lopes (Lavega). Técnico: Fernando Seabra.

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 11 de março de 2026, às 21h30.

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

🔎 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Pablo Almeida da Costa (MG).

🖥️ VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

⚽ Gols: Jacy (CFC), aos 36′ do 1º tempo, e Lucas Ronier (CFC), aos 7′ do 2º tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Lucas Ronier (CFC); Hugo Souza (COR).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.

🏟️ Público: 34.759 pagantes/35.125 presentes.

💸 Renda: R$ 2.455.229,50.


Coritibaalviverdecoxa branca#corinthiansBrasileirão 2026
CCN Vidros

