Esportes

Paraná Clube vence Laranja Mecânica e assume liderança da Segundona

6 pontos

31
Foto: Marcus Benedetti/Paraná ClubeParaná Clube vence Laranja Mecânica e assume liderança da Segundona

O Paraná Clube venceu o Laranja Mecânica por 3 a 0 na tarde deste domingo (8), no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, em partida válida pela segunda rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense.

Com o resultado, o Tricolor da Vila Capanema chegou aos seis pontos e assumiu a liderança da competição. Já a equipe do interior segue sem pontuar e ocupa a última colocação na tabela.

A primeira etapa foi marcada por muitos erros de passe e poucas oportunidades claras de gol. Mesmo com dificuldades na criação, o Tricolor conseguiu abrir o placar aos 46 minutos. Bruno Dip cobrou falta pela direita, levantando a bola na área. O quique no gramado enganou o goleiro Desouza e a bola acabou no fundo da rede.

No segundo tempo, o início também foi de ritmo lento. Porém, aos 30 minutos, o Paraná ampliou a vantagem. O atacante Ruan Lima cobrou falta de média distância com precisão e marcou o segundo gol da equipe.

Nos acréscimos, o próprio Ruan Lima sofreu pênalti e foi para a cobrança, mas Desouza defendeu.

Aos 50 minutos, Caíque cobrou falta pela esquerda, o zagueiro Salazar desviou de cabeça e Mateus Santana apareceu quase sobre a linha para completar e fechar o placar em 3 a 0.

Na próxima rodada da Segundona, o Paraná Clube enfrenta o Paranavaí no sábado (14), às 15h30, na Vila Capanema, em Curitiba. Já o Laranja Mecânica encara o Araucária no mesmo dia, às 18h30, no estádio Gigante do Itiberê. 



Ficha Técnica

Laranja Mecânica 0x3 Paraná Clube

Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – 2ª rodada


Laranja Mecânica: Vinicius Cima; Gabriel Paulista, Márcio Junior, Diego e Matheus Salles; Kaíque (Ryan Lazarotti), Igor, Daniel (Alison) e Japa (João Vitor Rosa); Tonny (Kikinha) e Jonathan Perea (Kevin). Técnico: Rodrigo Casa Grande.

Paraná Clube: João Cabral; Caíque, Salazar, Thiago Dombroski (Mateus Santana) e Bruno Dip (Alex Júnior); Clayton (Lucas Gabriel), Ferreira (Antônio), Vinicius Michelon e Gabriel Pfeifer (Gustavo Sagui); Ruan Lima e Lucas Bueno. Técnico: Tcheco.


🗓️ Data e horário: domingo, 08 de março de 2026, às 15h30.

📍 Local: Estádio dos Pássaros, em Arapongas (PR).

🔎 Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR).

🚩 Assistentes: Ideidy Henrique Costa (PR) e Victor Hugo dos Santos Mendonça.

⚽ Gols: Bruno Dip (PRC), aos 46′ do 1º tempo, Ruan Lima (PRC), aos 30′ do 2º tempo, e Mateus Santana (PRC), aos 50′ do 2º tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Bruno Dip, Thiago Dombroski e Ruan Lima (PRC); Márcio Junior e Matheus Salles (LMA).

🏟️ Público: 484 pessoas.

Paraná Clube#paranaLaranja MecânicaArapongas#Curitiba#tricolor da VilaTricolor do Paraná#Vila CapanemaParanavaí#campeonato Paranaense
