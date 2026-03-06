Sancor Seguros Vôlei Maringá é superado pelo SESI Vôlei Bauru fora de casa

Na noite desta quinta-feira, 5, o Sancor Seguros Vôlei Maringá foi superado fora de casa pelo SESI Vôlei Bauru por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/18.

A partida foi válida pela oitava rodada do returno da Superliga Feminina 2025/2026.

Com o resultado, a equipe maringaense permanece na sétima colocação da tabela geral de classificação, com 25 pontos. Já o time de Bauru soma mais três pontos, chegando aos 38 e ocupando a quinta posição.

Apesar de apresentar um bom desempenho no primeiro set, o time maringaense não conseguiu manter o mesmo ritmo nas parciais seguintes. Segundo a atleta Bárbara Koehler, a equipe enfrentou um adversário forte e em boa fase na competição.