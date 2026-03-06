Quanto custa estampar sua marca em um carro de Fórmula 1?

​A Fórmula 1 é, indiscutivelmente, a vitrine mais luxuosa do automobilismo mundial.

Com uma audiência global que cresce a cada temporada, o espaço na lataria de um monoposto tornou-se um dos ativos de publicidade mais disputados e caros do planeta.

Mas você sabe exatamente quanto custa ocupar cada centímetro daquele carro?

​Para marcas que buscam exposição máxima, o investimento pode atingir cifras milionárias. Abaixo, detalhamos os custos de patrocínio baseados nos locais estratégicos do chassi:

Créditos MKTEsportivo

​Onde está o valor?

​Como mostra o infográfico, o preço varia drasticamente conforme a visibilidade e o tamanho do espaço ocupado pela logomarca:

​A "Zona Nobre" ($25 Milhões):As áreas da asa traseira e dos sidepods são as mais valiosas. Por serem locais de grande visibilidade nas transmissões televisivas e fotos de ação, as equipes cobram valores premium para permitir que logos grandes ocupem esses espaços.

​Segmento Intermediário ($5 Milhões a $10 Milhões):Áreas como a lateral do cockpit (logo médio) ou as endplates da asa traseira (logo médio) oferecem um equilíbrio entre visibilidade e custo.

​Espaços de Entrada ($1 Milhão a $3 Milhões):Para marcas que querem estar presentes sem um investimento de oito dígitos, o topo do bico ou a parte inferior dos sidepods permitem a exposição da marca, ainda que em áreas menores.

​Por que as empresas pagam caro?

​Não se trata apenas de adesivos em um carro. Um patrocínio na F1 garante:

​Exposição global: A presença em corridas nos cinco continentes.

​Associação de marca: A conexão com valores de inovação, alta tecnologia e precisão.

​Hospitalidade: Acesso a um ambiente de networking exclusivo nos paddocks mais prestigiados do mundo.

​Embora os valores citados sejam estimativas de mercado, eles ilustram bem por que apenas gigantes do setor financeiro, tecnologia e energia costumam dominar a pintura dos carros.

A F1 não é apenas uma corrida de velocidade; é, acima de tudo, uma corrida de capital.