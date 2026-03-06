Novo Mercado de Flores: Transformação e Modernização na Ceasa Curitiba

Um projeto ambicioso está prestes a mudar a paisagem da Ceasa Curitiba, no bairro Tatuquara. Com um investimento de R$ 50 milhões, o anúncio feito pelo governador Ratinho Junior e pelo presidente da Ceasa Paraná, Eder Bublitz, oficializa a construção de um novo pavilhão no local onde hoje funciona o estacionamento da unidade.
O Projeto em Números
A nova estrutura não é apenas uma reforma, mas uma ampliação significativa para transformar o local em um centro de comércio, convivência e turismo:
Área construída: 4,8 mil metros quadrados (quase três vezes maior que a atual).
Capacidade de comercialização: O número de boxes será dobrado, passando de 42 para 84 unidades.
Infraestrutura: O projeto inclui áreas para eventos, praça de alimentação, jardins e espaços de permanência para o público.
Impacto e Integração com a Comunidade
O objetivo central vai além da venda de flores. A gestão da Ceasa busca fortalecer o setor de floricultura, gerando mais emprego e renda para produtores e permissionários. Além disso, a proposta é aproximar a unidade da comunidade local, criando um espaço de lazer que possa ser frequentado por famílias, tornando-se, nas palavras de Eder Bublitz, um "novo cartão-postal para Curitiba".
O evento de assinatura da ordem de serviço contou com a presença de autoridades e representantes do setor, como o prefeito de Holambra, Fernando Capato, e o presidente do Sindaruc, Paulo Salesbram, que destacaram o potencial de crescimento e o impacto positivo dessa modernização para toda a região Sul da capital paranaense.
