Esporte e Transformação Social no Pinheirinho

​O projeto "Esporte para a socialização e desenvolvimento de crianças e adolescentes no Pinheirinho", conduzido pela ONG Levando a Chama, sob a liderança de Patrik de Oliveira dos Santos, tem transformado a realidade da região. Com foco no acolhimento e aprendizado, a iniciativa utiliza o esporte não apenas como atividade física, mas como ferramenta de mudança social.

​Atividades e Modalidades

​O projeto oferece diversas opções para a comunidade, contando com a parceria de mestres dedicados:

​Capoeira: Aulas e apresentações conduzidas pelo Mestre Fabinho.

​Artes Marciais: Treinos de karatê com o Mestre Urso Preto e o "Karatê Total Combate" (uma mistura de Muay Thai, Karatê, Jiu-Jitsu e Chute Box) com o Mestre Jovi Lara.

​Além das atividades esportivas, a ONG promove eventos sociais com cortes de cabelo gratuitos, brincadeiras e guloseimas, fortalecendo a integração comunitária.

​Objetivos e Impacto

​A proposta vai além do tatame. O objetivo é incutir valores como responsabilidade, convivência e superação, preparando os jovens para os desafios da vida com mais disciplina, respeito e autoconfiança. Para muitas crianças, este é o primeiro contato com modalidades que ensinam princípios fundamentais para toda a sua trajetória.

​Informações de Funcionamento

​As atividades ocorrem na Rua Maringá:

​Dias e horários: De terça a sábado, a partir das 19h.

​Público: Turmas específicas para crianças e adolescentes aos sábados, além de planos para expansão do atendimento ao público adulto.

​Estrutura: O espaço já conta com um ringue instalado para as atividades.

​A ONG Levando a Chama reafirma seu compromisso em fortalecer a comunidade, oferecendo um espaço seguro de aprendizado, pertencimento e esperança para as novas gerações.