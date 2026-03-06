Escolas estaduais de Curitiba recebem mais de R$ 2 milhões em investimentos

O deputado estadual Mauro Moraes garantiu o repasse de mais de R$ 2 milhões para instituições de ensino da rede estadual em Curitiba. O montante será aplicado por meio do programa Escola Mais Bonita, focado em revitalizar a infraestrutura das unidades escolares.

​Os recursos serão destinados a obras de manutenção estrutural e adequações físicas, visando proporcionar um ambiente mais seguro, confortável e acolhedor para alunos, professores e funcionários.

​Compromisso com o futuro

Para o parlamentar, a iniciativa é um investimento direto no desenvolvimento da cidade. "Educação de qualidade começa com um ambiente adequado. Estrutura digna valoriza alunos e professores, fortalecendo a formação das próximas gerações", destaca Moraes.

​O deputado ressalta ainda que a melhoria na rede de ensino é um pilar importante da segurança pública, defendendo que políticas de prevenção dependem do fortalecimento da escola como um espaço de cidadania e oportunidades. O aporte reafirma o compromisso do gabinete com ações que geram resultados concretos para a população curitibana.