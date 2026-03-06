Izzy Mais
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Educação

Escolas estaduais de Curitiba recebem mais de R$ 2 milhões em investimentos

Programa

20
DivulgaçãoEscolas estaduais de Curitiba recebem mais de R$ 2 milhões em investimentos

O deputado estadual Mauro Moraes garantiu o repasse de mais de R$ 2 milhões para instituições de ensino da rede estadual em Curitiba. O montante será aplicado por meio do programa Escola Mais Bonita, focado em revitalizar a infraestrutura das unidades escolares.

​Os recursos serão destinados a obras de manutenção estrutural e adequações físicas, visando proporcionar um ambiente mais seguro, confortável e acolhedor para alunos, professores e funcionários.

​Compromisso com o futuro

Para o parlamentar, a iniciativa é um investimento direto no desenvolvimento da cidade. "Educação de qualidade começa com um ambiente adequado. Estrutura digna valoriza alunos e professores, fortalecendo a formação das próximas gerações", destaca Moraes.

​O deputado ressalta ainda que a melhoria na rede de ensino é um pilar importante da segurança pública, defendendo que políticas de prevenção dependem do fortalecimento da escola como um espaço de cidadania e oportunidades. O aporte reafirma o compromisso do gabinete com ações que geram resultados concretos para a população curitibana.

Tags:
#CuritibaEducaçãoEscolaEscola Mais BonitaMauro MoraesEducação PúblicaInfraestrutura#parana
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Educação

Paraná Inova com Curso Técnico de Inteligência Artificial para Alunos da Rede Estadual

Paraná Inova com Curso Técnico de Inteligência Artificial para Alunos da Rede Estadual

Iniciativa pioneira no BrasilEducação
Ler artigo
Podcast “Famílias Extraordinárias” destaca histórias reais que emocionam e inspiram

Podcast “Famílias Extraordinárias” destaca histórias reais que emocionam e inspiram

Apresentado por Ton Kohler e Rodrigo Schvabe, o podcast é referência em conversas autênticas sobre vínculos...Educação
Ler artigo
Audiência da Juventude da Prefeitura de Curitiba reúne adolescentes da Regional Pinheirinho nesta quarta-feira

Audiência da Juventude da Prefeitura de Curitiba reúne adolescentes da Regional Pinheirinho nesta quarta-feira

Educação
Ler artigo
Mais de 700 pessoas recebem orientação no primeiro dia de campanha nas canaletas em Curitiba

Mais de 700 pessoas recebem orientação no primeiro dia de campanha nas canaletas em Curitiba

Educação
Ler artigo
Já está aberto o cadastramento para o Pré ou 1º ano do Ensino Fundamental

Já está aberto o cadastramento para o Pré ou 1º ano do Ensino Fundamental

Educação abriu nesta segunda (26/9) cadastramento de crianças para pré e 1º ano.Educação
Ler artigo
Zelo pela Educação: novas escolas e CMEIs construídos pela Prefeitura facilitam a vida das famílias de Curitiba

Zelo pela Educação: novas escolas e CMEIs construídos pela Prefeitura facilitam a vida das famílias de Curitiba

Educação
Ler artigo
Oficinas ensinam a dominar o Chat GPT e a Inteligência Artificial

Oficinas ensinam a dominar o Chat GPT e a Inteligência Artificial

Para ajudar os usuários e profissionais a explorarem melhor as funcionalidades do ChatGPT e da Inteligência...Educação
Ler artigo
Famílias aprendem sobre conservação da água e uso racional de resíduos no Zoo de Curitiba

Famílias aprendem sobre conservação da água e uso racional de resíduos no Zoo de Curitiba

Educação
Ler artigo
Campanha da Prefeitura de Curitiba alerta sobre o assédio sexual no carnaval

Campanha da Prefeitura de Curitiba alerta sobre o assédio sexual no carnaval

Educação
Ler artigo
Liceu de Ofícios Criativos: universitários orientam microempreendedores

Liceu de Ofícios Criativos: universitários orientam microempreendedores

Educação
Ler artigo
Saiba quem são os profissionais que não escolhem a profissão por dinheiro, mas porque querem um mundo melhor

Saiba quem são os profissionais que não escolhem a profissão por dinheiro, mas porque querem um mundo melhor

Educação
Ler artigo
Urbs reforça linhas para vestibular da UFPR e exame da OAB no domingo

Urbs reforça linhas para vestibular da UFPR e exame da OAB no domingo

Educação
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas