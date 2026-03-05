Você sabe a diferença entre esses felinos?

A imagem mostra 9 felinos diferentes, e a principal diferença entre eles está no tamanho, padrão da pelagem, habitat e comportamento. Vou explicar de forma simples: 🐾









🐱Gato

O gato doméstico é o menor deles. Vive com humanos, pesa normalmente entre 3 e 6 kg e tem grande variedade de cores e padrões.

🐆Onça (Onça-pintada)

É o maior felino das Américas.

Tem manchas em forma de rosetas com um ponto no meio, corpo robusto e mandíbula muito forte. Vive principalmente em florestas e áreas de rios.

🦁Leão

Conhecido como o “rei da selva”, embora viva principalmente em savanas.

O macho tem juba grande, vive em grupos (alcateias/prides) e pode pesar mais de 200 kg.

🐈Puma

Também chamado de onça-parda ou leão-da-montanha.

Não possui manchas quando adulto e tem pelagem uniforme marrom. Vive em toda a América.

🐾Lince

Tem orelhas pontudas com tufos de pelos e rosto mais “barbudo”.

Habita regiões frias da América do Norte, Europa e Ásia.

🐆Maracajá

Felino pequeno das florestas da América do Sul, parecido com uma mini-onça.

É muito adaptado para viver em árvores.

🐅Tigre

O maior felino do mundo.

Tem listras pretas sobre pelagem laranja e vive principalmente na Ásia.

🐆Guepardo

É o animal terrestre mais rápido do planeta (até ~110 km/h).

Possui manchas pequenas e sólidas e duas linhas pretas no rosto que parecem lágrimas.

🐆Leopardo

Muito parecido com a onça, mas: é mais esguio,as rosetas não têm ponto no meio e vive na África e Ásia



