Redão motos
Redão motos
Menu
Cadastre-se
Login
Entretenimento

Você sabe a diferença entre esses felinos?

Veja como identificar cada espécie

28
Reprodução InternetVocê sabe a diferença entre esses felinos?

A imagem mostra 9 felinos diferentes, e a principal diferença entre eles está no tamanho, padrão da pelagem, habitat e comportamento. Vou explicar de forma simples: 🐾



🐱Gato

O gato doméstico é o menor deles. Vive com humanos, pesa normalmente entre 3 e 6 kg e tem grande variedade de cores e padrões.

🐆Onça (Onça-pintada)

É o maior felino das Américas.

Tem manchas em forma de rosetas com um ponto no meio, corpo robusto e mandíbula muito forte. Vive principalmente em florestas e áreas de rios.

🦁Leão

Conhecido como o “rei da selva”, embora viva principalmente em savanas.

O macho tem juba grande, vive em grupos (alcateias/prides) e pode pesar mais de 200 kg.

🐈Puma

Também chamado de onça-parda ou leão-da-montanha.

Não possui manchas quando adulto e tem pelagem uniforme marrom. Vive em toda a América.

🐾Lince

Tem orelhas pontudas com tufos de pelos e rosto mais “barbudo”.

Habita regiões frias da América do Norte, Europa e Ásia.

🐆Maracajá

Felino pequeno das florestas da América do Sul, parecido com uma mini-onça.

É muito adaptado para viver em árvores.

🐅Tigre

O maior felino do mundo.

Tem listras pretas sobre pelagem laranja e vive principalmente na Ásia.

🐆Guepardo

É o animal terrestre mais rápido do planeta (até ~110 km/h).

Possui manchas pequenas e sólidas e duas linhas pretas no rosto que parecem lágrimas.

🐆Leopardo

Muito parecido com a onça, mas: é mais esguio,as rosetas não têm ponto no meio e vive na África e Ásia


Tags:
FelinosCuriosidadesVida SelvagemAnimaisAnimais SelvagensOnça PintadaTigreLeãoLeopardo#natureza
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Entretenimento

Fraude com músicas geradas por IA rende milhões e vira alvo de investigação nos EUA

Fraude com músicas geradas por IA rende milhões e vira alvo de investigação nos EUA

Rock ? ? IAEntretenimento
Ler artigo
Sobreviver ou Viver? Por que 'The 100' é a série de ficção científica que você precisa maratonar

Sobreviver ou Viver? Por que 'The 100' é a série de ficção científica que você precisa maratonar

ApocalípticoEntretenimento
Ler artigo
Ex-BBB Pedro Espíndola é internado em clínica psiquiátrica após saída conturbada do reality

Ex-BBB Pedro Espíndola é internado em clínica psiquiátrica após saída conturbada do reality

​O jovem de 22 anos, que deixou o BBB26 sob acusações de importunação sexual, sofreu um surto psicótico e está...Entretenimento
Ler artigo
Verão Maior Paraná 2026

Verão Maior Paraná 2026

Governo divulga programação completa de shows gratuitos no LitoralEntretenimento
Ler artigo
Vídeo editado gera críticas, e Maraisa se emociona ao esclarecer situação

Vídeo editado gera críticas, e Maraisa se emociona ao esclarecer situação

Maraisa desabafa nas redes sociais: “Tem coisa que machuca. Eu dei o meu melhor para todos os fãs.Entretenimento
Ler artigo
Dia Nacional do Montanhismo celebra conquista histórica no Paraná

Dia Nacional do Montanhismo celebra conquista histórica no Paraná

21/08/2025Entretenimento
Ler artigo
16 de agosto de 1977

16 de agosto de 1977

A morte do Rei do RockEntretenimento
Ler artigo
BEA lança single “FRESH”

BEA lança single “FRESH”

com estreia exclusiva neste sábado em CuritibaEntretenimento
Ler artigo
Bento e Totó desembarca em Curitiba em Agosto

Bento e Totó desembarca em Curitiba em Agosto

A dupla sensacional do universo infantil, Bento e Totó, desembarca na capital paranaense no dia 17 de agosto de 2025,...Entretenimento
Ler artigo
Casal busca título inusitado no Guinness Book

Casal busca título inusitado no Guinness Book

ao expor relação aberta com traições consentidasEntretenimento
Ler artigo
Mr. Bean: Humor Sem Palavras

Mr. Bean: Humor Sem Palavras

O Rei do SilêncioEntretenimento
Ler artigo
O nascimento da batata chips

O nascimento da batata chips

A criação acidental de George CrumEntretenimento
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas