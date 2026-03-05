Izzy Mais
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Sancor Seguros Vôlei Maringá embarca para Bauru onde enfrenta o SESI Vôlei Bauru

Equipe maringaense busca vitória fora de casa para garantir classificação aos playoffs da Superliga Feminina

16
Crédito das imagens: Norieli TeixeiraSancor Seguros Vôlei Maringá embarca para Bauru onde enfrenta o SESI Vôlei Bauru

O Sancor Seguros Vôlei Maringá embarcou com destino a Bauru, onde enfrenta nesta quinta-feira, 5, a equipe do SESI Vôlei Bauru, às 21h, na Arena Paulo Skaf. 

A partida é válida pela oitava rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei 2025/2026.

 Atualmente, o time maringaense ocupa a sétima colocação na tabela de classificação, com 25 pontos. O adversário aparece na quinta posição, com 35 pontos.

O confronto marca um momento decisivo para o Sancor Seguros Vôlei Maringá, que depende de apenas mais uma vitória para garantir matematicamente a classificação aos playoffs. 

Segundo o técnico Aldori Gaudêncio Jr., o foco da equipe está totalmente voltado para o resultado positivo.

“Nos preparamos intensamente para este confronto, pois sabemos da importância e do peso que ele tem para nós. Estamos a uma vitória da classificação para os playoffs, por isso nosso foco é exclusivamente vencer. A equipe está concentrada no propósito e preparada para o desafio, pois reconhecemos a qualidade e a competência do SESI Bauru”, destacou o treinador.

 A ponteira Karol Tormena não viajou com a equipe, pois segue em tratamento e sob observação do departamento médico devido a uma lesão na região lombar. Ainda não há previsão para o retorno da atleta às quadras.

O próximo compromisso do Sancor Seguros Vôlei Maringá será diante da sua torcida. A equipe volta a jogar no dia 13 de março, às 18h30, contra o Renasce Sorocaba, no Ginásio Municipal Chico Netto.


Por Assessoria de Imprensa

Tags:
#MaringáVôleiEsportesLiga NacionalClassificaçãoVôlei Feminino#Brasil
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Fórmula 1 começa temporada 2026 com 24 corridas, nova equipe e regulamento técnico inédito

Fórmula 1 começa temporada 2026 com 24 corridas, nova equipe e regulamento técnico inédito

F1Esportes
Ler artigo
Paraná Clube estreia com vitória e faz a festa na Vila Capanema

Paraná Clube estreia com vitória e faz a festa na Vila Capanema

Após um ano sem jogar, Paraná Clube estreia em 2026 com vitória em casaEsportes
Ler artigo
Athletico empata com o Bragantino

Athletico empata com o Bragantino

BrasileirãoEsportes
Ler artigo
Coritiba perde para o São Paulo no Couto Pereira

Coritiba perde para o São Paulo no Couto Pereira

Com a derrota, Coxa está há 12 anos sem vencer o time paulista em casaEsportes
Ler artigo
Athletico perde para o Londrina na Arena da Baixada e está fora da final

Athletico perde para o Londrina na Arena da Baixada e está fora da final

Gol nos primeiros minutos foi decisivo par ao Tubarão derrotar o Furacão na Arena da BaixadaEsportes
Ler artigo
Após novo empate, Coritiba perde a vaga na final para o Operário nos penaltis

Após novo empate, Coritiba perde a vaga na final para o Operário nos penaltis

Após novo empate em 2x2, a decisão veio na disputa de pênaltis, com o Fantasma garantindo a vaga pelo segundo ano...Esportes
Ler artigo
Sancor Seguros Vôlei Maringá sai na frente, mas acaba superado pelo Gerdau Minas

Sancor Seguros Vôlei Maringá sai na frente, mas acaba superado pelo Gerdau Minas

Equipe maringaense sofre virada dentro de casa e é derrotada por 3 sets a 1Esportes
Ler artigo
Corinthians vence o Athletico na Arena da Baixada.

Corinthians vence o Athletico na Arena da Baixada.

BrasileirãoEsportes
Ler artigo
Após sequência fora de casa, Sancor Seguros Vôlei Maringá volta a jogar diante da torcida.

Após sequência fora de casa, Sancor Seguros Vôlei Maringá volta a jogar diante da torcida.

Equipe recebe o Gerdau Minas no Ginásio Chico Netto pela Superliga FemininaEsportes
Ler artigo
Com time misto Athletico empata com o Lonfrina na primeira partida da semi-final

Com time misto Athletico empata com o Lonfrina na primeira partida da semi-final

Jogo foi movimentado e deixou tudo indefinido nas semifinais do Campeonato ParanaenseEsportes
Ler artigo
Athletico vence o Santos na Arena e mantém o 100% de aproveitamento

Athletico vence o Santos na Arena e mantém o 100% de aproveitamento

Com um gol de Viveros já nos acréscimos do segundo tempo, Furacão arranca vitória na raça contra o SantosEsportes
Ler artigo
Coritiba cede empate à Chapecoense em jogo de seis gols na Arena Condá

Coritiba cede empate à Chapecoense em jogo de seis gols na Arena Condá

Brasileirão 2026Esportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas