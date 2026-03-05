FAB coloca caças F-39 Gripen em alerta permanente para defesa aérea de Brasília

O Brasil passou a empregar, a partir desta semana, os caças F-39 Gripen na proteção aérea de Brasília.

As aeronaves estão baseadas na Base Aérea de Anápolis (GO) e integram o protocolo permanente de alerta da defesa do Planalto Central.

A operação marca a consolidação do modelo na estrutura da Força Aérea Brasileira (FAB), quase 12 anos após a assinatura do contrato de aquisição, firmada no fim de 2014.

Atualmente, a FAB dispõe de dez unidades do F-39 Gripen sediadas em Anápolis.





Os aviões são operados pelo 1º Grupo de Defesa Aérea (1º GDA), conhecido como Esquadrão Jaguar, responsável por missões de defesa do espaço aéreo.





Em caso de acionamento, as aeronaves podem decolar em poucos minutos. Com velocidade máxima que pode chegar a 2.400 km/h, o Gripen é capaz de percorrer a distância entre Anápolis e Brasília em aproximadamente cinco minutos, reforçando a capacidade de pronta resposta na proteção da capital federal.