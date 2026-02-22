Athletico perde para o Londrina na Arena da Baixada e está fora da final

O Londrina derrotou o Athletico por 1 a 0 na tarde deste domingo (22), na Arena da Baixada, e garantiu presença na decisão do Campeonato Paranaense de 2026. O gol que definiu a classificação do Tubarão saiu logo no início da partida, marcado por Bruno Santos.
Com o resultado, o Londrina terá pela frente o Operário na grande final do Estadual. O primeiro confronto acontece no sábado (28), às 16h, no estádio Germano Krüger. A partida decisiva será no dia 7 de março, também às 16h, no Estádio do Café.
O jogo começou intenso e o Londrina foi eficiente logo na primeira oportunidade. Aos quatro minutos, Vitinho venceu a marcação pelo lado direito e levantou a bola na área. Bem posicionado, Bruno Santos apareceu para cabecear e colocar o Tubarão em vantagem.
Após o gol, o Athletico assumiu o controle das ações e passou a pressionar em busca do empate. A equipe rubro-negra criou boas oportunidades com Gilberto, Dudu e Renan Peixoto, que desperdiçou uma chance clara ao finalizar por cima em um duelo direto com o goleiro.
Na volta do intervalo, o técnico Odair Hellmann promoveu mudanças e lançou Zapelli, Viveros e Leozinho, tentando dar mais força ofensiva ao Athletico. O time seguiu com maior posse de bola e volume de jogo, mas encontrou dificuldades diante da sólida marcação do Londrina.
A melhor chance do empate veio aos 15 minutos, quando o árbitro assinalou pênalti para o Furacão. João Cruz assumiu a cobrança, mas isolou a bola, desperdiçando a oportunidade. Mesmo com pressão constante até o apito final, o Athletico não conseguiu balançar as redes, e o Londrina confirmou a vaga na final.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Paranaense 2026
Semifinal – jogo de volta
Athletico 0x1 Londrina
Athletico: Mycael; Gilberto, Aguirre, Léo, Léo Derik (Mendoza); Felipinho (Julimar), João Cruz, Dudu (Zapelli); Bruninho (Leozinho), Chiquetti e Renan Peixoto (Viveros). Técnico: Odair Helmman
Londrina: Kozlinski; Maurício (André Dhominique), Yago Lincoln, Wallace, Kevyn; André Luiz, Lucas Marques, João Tavares (Heron); Iago Telles (Victor Jacaré), Vitinho (Paulinho Mocellin) e Bruno Santos (Gilberto). Técnico: Alan Aal.
Local: Arena da Baixada, Curitiba
Árbitro: Rodolpho Toski Marques
Assistentes: Bruno Boschilia e Sidmar dos Santos Meurer
VAR: Paulo Roberto Alves Júnior
Gol: Bruno Santos, aos 4 minutos do 1º tempo
Cartões amarelos: Chiquetti (Athletico), Maurício Mucuri (Londrina)
Público total: 22.566
Renda: R$ 731.795,00
Fernando Plantes