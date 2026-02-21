Após novo empate, Coritiba perde a vaga na final para o Operário nos penaltis

Coritiba e Operário ficaram novamente no 2x2 no tempo regulamentar, na tarde deste sábado (21), no Couto Pereira, pelo duelo de volta da semifinal. Com a igualdade persistindo após um confronto equilibrado e de constantes trocas de vantagem, a vaga na final do Campeonato Paranaense de 2026 foi definida nas cobranças de pênaltis.
O Fantasma saiu na frente com Léo Gaúcho, já nos acréscimos da primeira etapa. O Coxa respondeu no início do segundo tempo com Maicon, voltou a ser vazado em gol de Aylon e buscou nova reação com Lucas Ronier, levando a decisão para as penalidades máximas.
Nas cobranças, o equilíbrio se manteve até a sétima batida. Matheus Trindade converteu o pênalti decisivo e assegurou a classificação à final pelo segundo ano consecutivo, coroando um confronto marcado por intensidade, falhas defensivas e respostas rápidas dos dois lados.
A partida começou em ritmo acelerado no Alto da Glória. O Coritiba tentou impor pressão desde os primeiros minutos, enquanto o Operário apostava nos contra-ataques para levar perigo.
Mesmo com muita disputa e entrega, as chances claras foram raras diante dos goleiros Pedro Morisco e Vagner. O placar só foi aberto no fim do primeiro tempo: em rápido contra-ataque, Hildeberto achou Léo Gaúcho livre na área, e o atacante finalizou com precisão para fazer 1 a 0.
Na volta do intervalo, o Coxa reagiu imediatamente. Josué cobrou falta na área, e Maicon ganhou da marcação pelo alto para empatar. O duelo ficou ainda mais intenso. Aos oito minutos, Lavega chegou a virar, mas o lance foi anulado por impedimento.
Pouco depois, o Operário retomou a vantagem. Aylon aproveitou desatenção defensiva e cabeceou sem marcação para o fundo das redes. A resposta alviverde foi rápida: aos 15 minutos, Lucas Ronier mergulhou de peixinho para deixar tudo igual novamente.
Até o apito final, as equipes mantiveram o equilíbrio e a intensidade, confirmando o novo 2x2 e empurrando a definição do primeiro finalista para os pênaltis. Na sétima cobrança, Matheus Trindade foi decisivo e garantiu o Operário na final do Estadual.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Paranaense - 2026
Semifinal - jogo da volta
Coritiba 2×2 Operário
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Thiago Santos (Jacy) e Bruno Melo; Lavega, Willian Oliveira (Vini Paulista) e Josué; Breno Lopes (Keno), Lucas Ronier e Pedro Rocha (Enzo Vagner). Técnico: Fernando Seabra.
Operário: Vagner; Miranda (Matheus Trindade), Cuenú, Jhan Pool e Moraes (Doka); Índio, Vinicius Diniz (Neto Paraíba) e Boschilia; Aylon, Léo Gaúcho (Feliciano) e Hildeberto (Edwin Torres). Técnico: Luizinho Lopes.
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira (Curitiba-PR);
Árbitro: Lucas Paulo Torezin;
Assistentes: Rafael Trombeta e Andrey Luiz de Freitas;
VAR: Adriano Milczvski;
Gols: Maicon, aos 2 do 2º tempo; Lucas Ronier, aos 15 do 2º (CFC); Léo Gaúcho, aos 48 do 1º; Aylon, aos 12 do 2º (OPE);
Cartões amarelos: Vini Paulista, Willian Oliveira e Thiago Santos (CFC); Edwin Torres, Índio, Miranda, Vinicius Diniz e Aylon (OPE);
Cartão vermelho: - Nenhum
Público pagante: 19.735;
Público total: 19.938;
Renda: R$594.380,00.
Fernando Plantes