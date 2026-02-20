Sancor Seguros Vôlei Maringá sai na frente, mas acaba superado pelo Gerdau Minas

Na noite desta quinta-feira, 19, o Sancor Seguros Vôlei Maringá recebeu o Gerdau Minas no Ginásio Municipal Chico Netto.
A equipe da casa começou melhor e venceu o primeiro set em uma parcial equilibrada e emocionante. No entanto, não conseguiu manter o ritmo nos sets seguintes e acabou superada por 3 sets a 1, com parciais de 25x23, 21x25, 14x25 e 14x25.
A partida foi válida pela sétima rodada do returno da Superliga Feminina 2025/2026.
Com o resultado, o Sancor Seguros Vôlei Maringá permanece na sexta colocação, com 25 pontos. Já o Gerdau Minas assume a liderança da tabela, somando 47 pontos.
Segundo o técnico Aldori Gaudêncio Jr., a equipe enfrentou um adversário de alto nível e não conseguiu manter a regularidade apresentada no início do confronto.
“Começamos muito bem a partida. Sabemos que o Minas é uma grande equipe, com muita constância e um elenco qualificado. Sentimos a ausência da Karol Tormena, uma jogadora experiente, e a Jaque acabou sentindo câimbras durante o jogo, o que também impactou nosso rendimento. Para vencer equipes de alto nível como o Minas, precisamos manter o alto desempenho do começo ao fim. Vamos seguir trabalhando para os próximos confrontos que serão importantes para a nossa classificação”, destacou o treinador.
O próximo compromisso do Sancor Seguros Vôlei Maringá será fora de casa, diante do Sesi Vôlei Bauru, no dia 5 de março, às 21h, na Arena Paulo Skaf, com transmissão ao vivo pelo canal SporTV2.
Por Assessoria de Imprensa
Superliga FemininaVôlei FemininoVolei MaringaSancorSegurosVoleiGerdau MinasChico NettoVolei BrasileiroOrgulho MaringaEsporte Paranaense
