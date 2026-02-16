Izzy Mais
Redão motos
Esportes

Com time misto Athletico empata com o Lonfrina na primeira partida da semi-final

Jogo foi movimentado e deixou tudo indefinido nas semifinais do Campeonato Paranaense

53
Rafael Martins/Londrina

Londrina e Athletico Paranaense ficaram no empate por 2 a 2 na tarde deste domingo (15), no Estádio do Café, pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. Em um duelo intenso, com virada no placar e penalidade desperdiçada, Chiquetti balançou as redes duas vezes para o Furacão, enquanto André Luiz e Lucas Marques marcaram para o Tubarão.

A decisão da vaga será no próximo domingo (22), às 16h, na Arena da Baixada. Quem sair vencedor garante presença na final do Estadual. Nova igualdade no marcador leva a definição para as cobranças de pênalti.

O primeiro tempo começou em ritmo acelerado. Logo aos sete minutos, André Luiz aproveitou assistência de Lucas Marques dentro da área e colocou o Londrina em vantagem. A resposta athleticana veio rapidamente. Aos 15, Chiquetti recebeu após boa jogada de Gilberto e deixou tudo igual.

Pouco depois, o atacante voltou a aparecer. Após erro na saída de bola do time da casa, ele avançou com liberdade e concluiu para virar o jogo, garantindo o 2 a 1 para o Furacão antes do intervalo.

Na etapa final, o confronto ficou mais truncado e as emoções reapareceram apenas depois dos 20 minutos. Claudinho tocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti para o Londrina. Iago Telles assumiu a cobrança, mas mandou para fora.

O castigo não demorou. Sete minutos depois, Lucas Marques arriscou da entrada da área e acertou um chute forte, sem chances para o goleiro, decretando o empate em 2 a 2 e deixando a semifinal completamente aberta.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 2026 – Semifinal (ida)

Londrina 2x2 Athletico

Londrina: Kozlinski; Maurício, Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques (Fabiano) e Iago Telles (João Pedro); Vitinho (Vitor Jacaré), Bruno Santos (João Tavares) e Paulinho Mocellin (Gilberto). Técnico: Alan Aal.

Athletico: Mycael; Gilberto, Aguirre, Léo e Claudinho; Riquelme, Jadson (Raul) e Dudu (João Cruz); Bruninho (Sorriso), Chiquetti e Renan Viana (Lucas Amorim/Leozinho). Técnico: João Corrêa

Local: Estádio do Café (Londrina-PR)

Árbitro: Lucas Casagrande

Assistentes: Rafael Trombeta e Weber Felipe Silva

VAR: Adriano Milczvski

Gols: André Luiz (7’/1ºT), Chiquetti (15’ e 21’/1ºT) e Lucas Marques (27’/2ºT)

Cartões amarelos: Yago Lincoln e João Pedro (Londrina); Gilberto, Riquelme e Aguirre (Athletico)

Público pagante: 11.004

Público total: 11.322

Renda: R$ 364.740,00


Tags:
Athleticofuracãorubro-negroLondrinaECTubarãoParanaense 2026
Publicado em:
Atualizado em:

CCN Vidros

