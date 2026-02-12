Coritiba cede empate à Chapecoense em jogo de seis gols na Arena Condá

Em um confronto eletrizante e marcado por reviravoltas, a Chapecoense e o Coritiba empataram em 3 a 3 na Arena Condá.

Apesar de ter estado à frente do placar em três momentos distintos, o Alviverde paranaense sofreu com instabilidades defensivas e não conseguiu sustentar a vantagem fora de casa.

​O Jogo

​A rede balançou pela primeira vez aos 40 minutos da etapa inicial, com Breno Lopes colocando o Coxa em vantagem. No entanto, a comemoração durou pouco... nos acréscimos do primeiro tempo, Walter Clar igualou para o time catarinense.

​No segundo tempo, o Coritiba voltou com intensidade e parecia ter encaminhado a vitória em um intervalo de apenas um minuto.

Breno Lopes marcou seu segundo gol aos 12 minutos e, logo aos 13, Pedro Rocha ampliou a vantagem para os visitantes.

​A reação da Chapecoense começou aos 26 minutos com Eduardo Doma. Quando a vitória paranaense parecia certa, Rubens, aos 45 minutos do segundo tempo, selou o empate definitivo, punindo a falta de atenção da zaga alviverde nos instantes finais.

​Com o resultado, o Coritiba soma 4 pontos e ocupa momentaneamente a 9ª posição na tabela.

O calendário da equipe agora se divide em duas frentes:

​Campeonato Paranaense:O Coxa vira a chave para a semifinal. O jogo de ida acontece neste sábado contra o Operário, no Estádio Germano Krüger.

​Brasileirão Série A:Pelo torneio nacional, o próximo compromisso será no dia 26/02, às 20h, quando recebe o São Paulo no Couto Pereira, em partida válida pela 4ª rodada.









Ficha Técnica

Chapecoense 3 x 3 Coritiba

Campeonato Brasileiro – 3ª rodada

Chapecoense: Léo Viera; Victor Caetano Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Everton (Rubens) ; Walter Clar, Camilo (Higor Meritão) e Rafael Carvalheira (João Vitor); Jean Carlos, Marcinho (Italo), e Garcez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon (Jacy), Tiago Cóser e Bruno Melo; William Oliveira (Sobral), Josué e Lucas Ronier; Lavega (Vini Paulista), Breno Lopes (Keno) e Pedro Rocha (Enzo Vagner)





🗓️ Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, às 19h.

📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC).

🔎 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

⚽ Gols: Breno Lopes (41/1º) Walter Clar (45/1º) e Breno Lopes (11/2º) Pedro Rocha (14/2º), Eduardo Doma (26/2º) e Rubens (45/2ª)

🟨 Cartões Amarelos: Everton, Igor Meritão (CHA)