Perícia aponta morte natural de influenciador encontrado em haras em Ouro Preto

“sexta-feira, papai”

94
Foto: Reprodução/Instagram/@henriquemaderitePerícia aponta morte natural de influenciador encontrado em haras em Ouro Preto

A Polícia Militar informou que a perícia técnica concluiu que a morte do influenciador digital Henrique Maderite, de 50 anos, ocorreu por causas naturais. O criador de conteúdo foi encontrado sem vida na tarde desta sexta-feira (6), em seu haras localizado no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

Segundo o boletim de ocorrência, Maderite foi localizado caído ao lado da cama, com um sangramento na região da nuca e próximo à orelha. Apesar disso, os peritos descartaram qualquer indício de violência no local ou no corpo da vítima.

Em nota oficial, a família confirmou que o influenciador sofreu um infarto fulminante. Um amigo que estava com ele no haras relatou à polícia que Maderite começou a passar mal por volta das 16h30, enquanto cuidava dos cavalos, e decidiu retornar para casa.

Pouco tempo depois, ele foi encontrado já sem sinais vitais. O caseiro do local, um enfermeiro da região e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram realizar manobras de reanimação, mas o óbito foi constatado ainda no haras.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que aguarda a conclusão dos laudos periciais e do exame necroscópico para confirmar oficialmente as circunstâncias da morte. No entanto, a avaliação inicial reforça a hipótese de falecimento repentino em decorrência de problemas cardíacos.

Conhecido pelo bordão “sexta-feira, papai”, Henrique Maderite acumulava mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele havia publicado seu último vídeo poucas horas antes de morrer.

Autoridades, amigos e personalidades da internet lamentaram a morte do influenciador, considerado uma figura marcante da cultura digital mineira.

