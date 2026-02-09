Conth Contabilidade
Redão motos
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

​O funil apertou e agora só restam os quatro melhores!

Campeonato Paranaense

95
Foto: Infoesporte​O funil apertou e agora só restam os quatro melhores!


Após um fim de semana eletrizante de quartas de final, o Athletico, Coritiba, Londrina e Operário-PR carimbaram o passaporte para as semifinais do Campeonato Paranaense.

​Agora é mata-mata de gente grande, e o favoritismo fica apenas no papel. Confira como ficaram os cruzamentos:

​⚔️ Os Confrontos das Semis

*​Athletico x Londrina

*​Coritiba x Operário-PR

​Os times com asterisco decidem a vaga em casa por terem a melhor campanha geral.

Calendário:

​A Federação Paranaense (FPF) ainda vai oficializar os detalhes, mas a agenda preliminar já está desenhada. 

​Coxa vs Fantasma: A tendência é que o duelo comece no Germano Krüger (14/02) e a decisão seja no Couto Pereira (21/02), ambos aos sábados.

​Furacão vs Tubarão: Devido aos compromissos do Athletico no Brasileirão (jogos contra Santos e Corinthians nas noites de quinta), o duelo estadual deve ocupar os domingos (15 e 22/02), com o jogo de volta na Arena da Baixada.

Drama na parte de baixo: Alívio e Queda

​Enquanto uns lutam pelo troféu, outros vivem o drama do rebaixamento. No "Derby de Maringá", o Dogão não tomou conhecimento: após um atropelo de 5 a 0 na ida, venceu novamente por 2 a 0 no Willie Davids, garantindo sua permanência e decretando a queda do Galo Maringá.

​A última vaga do descenso será decidida nesta quarta-feira (20h), no Olímpico Regional. O Cascavel venceu a ida por 1 a 0 e joga pelo empate contra o Andraus. O time de Campo Largo precisa vencer por dois gols de diferença para escapar direto ou por um para levar a decisão para os pênaltis. Sobrevivência pura!

Tags:
AthleticoCoritiba#LondrinaOperário-PRPonta Grossa#Curitiba#campeonato ParanaenseFutebolCampeão
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Coritiba vence o Cianorte no Couto Pereira e garante vaga na semifinal

Coritiba vence o Cianorte no Couto Pereira e garante vaga na semifinal

Campeonato ParanaenseEsportes
Ler artigo
Athletico garante vaga na semi final com mais uma vitória sobre o Foz

Athletico garante vaga na semi final com mais uma vitória sobre o Foz

Mesmo com o time misto, o Furacão confirmou sua classificação com um agregado de 8 a 1Esportes
Ler artigo
Coritiba vence o Cruzeiro de virada no Mineirão e conquista primeira vitória no Brasileirão

Coritiba vence o Cruzeiro de virada no Mineirão e conquista primeira vitória no Brasileirão

Os gols do time paranaense foram marcados por Joaquín Lavega e Breno Lopes, enquanto Matheus Pereira anotou para a...Esportes
Ler artigo
Athletico goleia o Foz pelo jogo de ida das quartas de final

Athletico goleia o Foz pelo jogo de ida das quartas de final

Com o time principal, o Furacão dominou o confronto, que ainda teve dois pênaltis perdidos por ViverosEsportes
Ler artigo
Goleiro decide, e Coritiba sai em vantagem contra o Cianorte

Goleiro decide, e Coritiba sai em vantagem contra o Cianorte

Campeonato ParanaenseEsportes
Ler artigo
Gol no fim garante vitória do RB Bragantino sobre o Coritiba na estreia do Brasileirão

Gol no fim garante vitória do RB Bragantino sobre o Coritiba na estreia do Brasileirão

Com um gol marcado nos acréscimos, o RB Bragantino venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (28), no...Esportes
Ler artigo
Em sua volta á elite, Athletico vence o Inter no Beira-Rio

Em sua volta á elite, Athletico vence o Inter no Beira-Rio

Na volta à Série A, Furacão segurou o ataque do Inter, que chegou a ter dois gols anuladosEsportes
Ler artigo
Athletico domina o Galo Maringá, aplica goleada e avança no Estadual

Athletico domina o Galo Maringá, aplica goleada e avança no Estadual

Furacão terminou em terceiro lugar no seu grupo e enfrentará o Foz do Iguaçu nas quartas de finalEsportes
Ler artigo
No Couto Pereira, Coritiba perde para o São Joseense

No Couto Pereira, Coritiba perde para o São Joseense

Coxa deixa escapar chance de garantir classificação antecipada e chega a três meses sem vitória no Couto PereiraEsportes
Ler artigo
Azuriz reage no segundo tempo, vence o Athletico

Azuriz reage no segundo tempo, vence o Athletico

Campeonato ParanaenseEsportes
Ler artigo
A Cicatriz que o Futebol Brasileiro Não Consegue Curar

A Cicatriz que o Futebol Brasileiro Não Consegue Curar

​O Caso HévertonEsportes
Ler artigo
Coritiba vence o Athletico no primeiro clássico do ano

Coritiba vence o Athletico no primeiro clássico do ano

Furacão foi mais ofensivo, mas o Coxa aproveitou a oportunidade e supera o rival fora de casaEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas