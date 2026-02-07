Redão motos
Coritiba vence o Cruzeiro de virada no Mineirão e conquista primeira vitória no Brasileirão

Os gols do time paranaense foram marcados por Joaquín Lavega e Breno Lopes, enquanto Matheus Pereira anotou para a equipe mineira.

O Coritiba conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cruzeiro por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (5), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da competição.

Empurrado pela torcida, o Cruzeiro abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com um belo gol de Matheus Pereira. O camisa 10 recebeu cruzamento de Lucas Romero dentro da área, deixou Willian Oliveira no chão com um drible curto e finalizou no ângulo, sem chances de defesa.

O Coritiba reagiu ainda na etapa inicial e chegou ao empate nos minutos finais. Após jogada pela direita, Joaquín Lavega apareceu livre na pequena área e apenas desviou para o fundo das redes, deixando tudo igual antes do intervalo.

A virada do Coxa veio logo no início do segundo tempo. Lucas Ronier lançou Breno Lopes em profundidade, o atacante arrancou em velocidade, venceu a disputa no mano a mano, driblou o goleiro Cássio e finalizou com o gol vazio para marcar o segundo do Coritiba e o terceiro da partida.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos três pontos e subiu para a 11ª colocação na tabela.

Já o Cruzeiro amargou a segunda derrota consecutiva e caiu para a lanterna do campeonato, ocupando a 20ª posição.

Na próxima rodada, o Cruzeiro volta a campo na quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

No mesmo dia e horário, o Coritiba encara a Chapecoense, na Arena Condá.


Ficha Técnica

Cruzeiro 1 x 2 Coritiba

Campeonato Brasileiro – 2ª rodada

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabricio Bruno, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson (Lucas Silva) e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson), Christian e Kaio Jorge Técnico: Tite.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; William Oliveira, Sebastían Gómez (Vini Paulista) e Lucas Ronier; Breno Lopes (Keno), Lavega (Sobral) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.


🗓️ Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, às 21h30.

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG).

🔎 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

⚽ Gols: Matheus Pereira (18/1º) e Lavega (44/1º) e Breno Lopes (8/2º)

🟨 Cartões Amarelos: Pedro Rocha (CFC) e Kaiki, Fabricio Bruno (CRU)

🏟️ Público: 15.270.

Coritibacoxa brancaCouto PereiraCruzeiroMineirãoFutebolCampeonato BrasileiroBrasileirão
