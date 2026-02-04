Athletico goleia o Foz pelo jogo de ida das quartas de final

O Athletico largou em vantagem nas quartas de final do Campeonato Paranaense ao golear o Foz do Iguaçu por 5 a 0, na noite desta terça-feira (3), na Arena da Baixada, em Curitiba. O duelo marcou o confronto de ida do mata-mata estadual e deixou o Furacão muito próximo da semifinal.

Desde os primeiros minutos, o time rubro-negro impôs seu ritmo e controlou completamente as ações. Foram 14 finalizações na etapa inicial, contra apenas uma da equipe visitante. A superioridade se transformou em gols ainda antes do intervalo: Zapelli abriu o placar aos 26 minutos, e Viveros ampliou dois minutos depois. O centroavante, aliás, desperdiçou duas cobranças de pênalti, mas não comprometeu a vantagem construída.

No segundo tempo, o panorama seguiu o mesmo. Com amplo domínio territorial e ofensivo, o Athletico manteve a pressão e transformou o resultado em goleada. Esquivel anotou o terceiro, Julimar fez o quarto e, já nos acréscimos, Leozinho fechou a conta: 5 a 0, em uma atuação que poderia ter terminado com placar ainda mais elástico.

Com a vantagem confortável, as equipes voltam a se enfrentar no sábado (7), às 16h, no estádio do ABC, em Foz do Iguaçu. A expectativa é que o técnico Odair Hellmann utilize uma formação alternativa no duelo da volta. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Furacão está marcado para o dia 12 de fevereiro, diante do Santos, novamente na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense – Quartas de final (ida)

Athletico 5x0 Foz do Iguaçu

Athletico: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto (Leozinho), Portilla (Luiz Gustavo), Zapelli (João Cruz) e Léo Derik; Mendoza (Bruninho), Felipe Chiqueti e Viveros (Julimar). Técnico: Odair Hellmann.

Foz do Iguaçu: André Junio; Alan Dias, Thyller Gabriel (Alex Rocha), Breno, John Lessa e Arthur Vignoli; Menezes, Hiago (Alex Oliveira) e Júnior Palmares (Daniel Adisa); Vinícius Peixoto (Daniel Oliveira) e Lucas Alves (Marcus Uberaba). Técnico: Adriano Souza.

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior

Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Heitor Alex Eurich

VAR: Lucas Paulo Torezin

Gols: Zapelli, aos 26/1º; Viveros, aos 28/1º; Esquivel, aos 17/2º; Julimar, aos 23/2º; Leozinho, aos 44/2º.

Cartões amarelos: Bruninho (CAP); Thyller Gabriel, Hiago e Lucas Alves (FOZ).

Público: 12.378 torcedores

Renda: R$ 330.080,00



