Sobreviver ou Viver? Por que 'The 100' é a série de ficção científica que você precisa maratonar

Imagine que a Terra se tornou inabitável após um apocalipse nuclear e os únicos sobreviventes humanos vivem em uma estação espacial chamada "A Arca". 97 anos depois, os recursos estão acabando e a única esperança é enviar 100 jovens prisioneiros de volta ao planeta para testar se ele ainda é habitável.

​Se você acha que essa é apenas mais uma série adolescente, prepare-se: The 100 vai destruir todas as suas expectativas.

​O Enredo: Pós-Apocalíptico

​A série acompanha a jornada de Clarke Griffin, Bellamy Blake e outros jovens que, ao chegarem na Terra, descobrem que não estão sozinhos.

O planeta agora é habitado por sobreviventes selvagens, que possuem uma cultura tribal e guerreira.

​O que começa como uma luta por comida e abrigo logo escala para uma guerra complexa.

A série não tem medo de colocar seus protagonistas em situações impossíveis, onde não existe "certo ou errado", apenas a escolha que mantém o seu povo vivo por mais um dia.

​Por que você deve assistir?

​Evolução de Personagens: É raro ver uma série onde os personagens mudam tanto. De jovens rebeldes a líderes endurecidos pela guerra, você verá Clarke, Octavia e Murphy tomarem decisões que vão te fazer questionar sua própria moralidade.

​Construção de Mundo:A mitologia dos Grounders, suas línguas (o Trigedasleng foi criado pelo mesmo linguista de Game of Thrones) e os mistérios sobre o que realmente causou o fim do mundo são fascinantes.

​Ritmo Alucinante:Esqueça episódios "de enchimento". Em The 100, o status quo muda a cada temporada. Quando você acha que entendeu a série, ela muda de gênero indo de sobrevivência na floresta para ficção científica hard e inteligência artificial.

​Temas Profundos:A série debate constantemente o custo da sobrevivência: "Pode haver paz se a nossa existência depende da guerra?" ou "Não existem mocinhos".

​Veredito

​Se você gosta de séries como Jogos Vorazes, Lost ou Battlestar Galactica, The 100 é obrigatória. Prepare-se para fortes emoções, reviravoltas de quebrar o queixo e uma trilha sonora épica.

​As sete temporadas estão completas, o que significa que você pode devorar a história do início ao fim sem esperar anos pelo desfecho.