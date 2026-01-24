Izzy Mais
Redão motos
Esportes

Athletico domina o Galo Maringá, aplica goleada e avança no Estadual

Furacão terminou em terceiro lugar no seu grupo e enfrentará o Foz do Iguaçu nas quartas de final

37
Duda Matoso/CAPAthletico domina o Galo Maringá, aplica goleada e avança no Estadual

O Athletico confirmou o favoritismo e venceu o Galo Maringá por 4 a 1 na tarde deste sábado (24), na Arena da Baixada, pela rodada derradeira da fase classificatória do Campeonato Paranaense 2026. Com a vitória, o Rubro-Negro assegurou a terceira posição do Grupo A e agora terá o Foz do Iguaçu como adversário nas quartas de final.

Do outro lado, o Galo encerra a etapa inicial com a pior campanha geral, ocupando a última colocação da chave. A equipe maringaense disputará o torneio da permanência e terá pela frente o rival local, o Maringá, na luta contra o rebaixamento.

Dentro das quatro linhas, o Furacão foi superior desde o apito inicial. A pressão deu resultado aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Chiqueti marcou de calcanhar e abriu o placar em grande estilo. Ainda antes do intervalo, aos 42, João Cruz arriscou de fora da área e ampliou a vantagem com um chute firme.

Na volta para o segundo tempo, o time da casa manteve o ritmo e chegou ao terceiro gol logo aos dois minutos, novamente com Chiqueti, que finalizou com precisão. Apesar do controle atleticano, o Galo conseguiu descontar aos 37 minutos, com Ericky. A reação, porém, durou pouco. Aos 41, Riquelme acertou um belo arremate de longa distância e fechou a conta: 4 a 1.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 2026 – 6ª Rodada

Athletico 4 x 1 Galo Maringá

Local: Arena da Baixada, Curitiba

Horário: 16h

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva

Assistentes: Geovany José Roncaratte e Matheus Gurski Szymczak

Gols:

Chiqueti (31’/1ºT e 2’/2ºT), João Cruz (42’/1ºT) e Riquelme (41’/2ºT) para o Athletico; Ericky (37’/2ºT) para o Galo Maringá.

Cartão amarelo: Chiqueti (Athletico).

Athletico: Mycael; Gilberto, Marcão, Léo Pelé e Esquivel (Claudinho); Raul, Dudu (Lucas Amorim) e João Cruz (Riquelme); Chiqueti, Luiz Fernando (Renan Viana) e Mastriani (Bruninho). Técnico: João Correia.

Galo Maringá: Caio Bolonhin; Bruno (Lucas Mazetti), Kaio, Rayan e Júnior Prego (Diego Gomes); Lissandro, Vinícius Michelon e Leandro Córdova (Thiago Góes); Papaléo (Jota), Iruan e Ericky. Técnico: Luiz Carlos Cruz.


Athleticorubro-negrofuracãoParanaense 2026
CCN Vidros

